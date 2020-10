Charleroi loopt in extremis tegen eerste nederlaag aan in Waalse derby tegen Standard, maar blijft wel leider

In een Waalse topper die lange tijd leek uit te draaien op een scoreloos gelijkspel, heeft Standard Charleroi zijn eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. Alle drie de doelpunten werden gemaakt in het slotkwartier.

Karim Belhocine kon voor de topper tegen Standard rekenen op zijn nagenoeg sterkste elf. Alleen Maxime Busi ontbrak met een blessure, Guillaume Gillet werd zijn vervanger op de rechtsachter. Bij Standard was Abdoul Tapsoba (19) dan weer de surprise van de chef. Philippe Montanier hield Mehdi Carcela op de bank en dropte de jonge Burkinees voor het eerst in de basis.

Een stralend herfstzonnetje, een gevuld stadion en twee ploegen die er zin in hadden. Alle ingrediënten om er een mooie Choc Wallon van te maken, waren aanwezig. Het enige dat ontbrak in de eerste helft waren kansen. Amper twee schoten binnen het kader vielen er voor rust te noteren.

De eerste van die twee kansen kwam er al na tien minuten. Na slordig uitvoetballen van de thuisploeg kwam Nicolas Raskin in balbezit aan de rand van de zestien. De middenvelder trapte hard, maar zijn poging was te gecentreerd. Penneteau redde in twee tijden.

Vlak voor rust konden de bezoekers nog eens dreigen. Duje Cop – die de geblesseerde Muleka was komen vervangen – vond Fai op rechts. Die mocht schieten van binnen de backlijn, maar ook hij vond Penneteau op zijn weg.

Voor de rest was het allemaal wat magertjes. Het enige vuurwerk waaraan we ons in de eerste helft konden verwarmen was van Bengaalse aard en werd door de thuisaanhang afgestoken bij de aftrap.

Meer vuurwerk na rust

De eerste minuten na rust stemden de burger hoopvol. Charleroi kwam het vurigst uit de kleedkamer. Eerst pakte Nicholson dom geel nadat hij te fel was doorgegaan op Vanheusden - nota bene voor een bal die sowieso over de achterlijn zou lopen.

Daarna waren ook de eerste kansen in de tweede helft voor Charleroi. Nicholson mikte voorlangs, nadien kon Fall na een goeie actie op links voorzetten tot bij Gholizadeh. De Iraniër besloot in één tijd hoog over. En toen zakte de pudding weer ineen.

Dik twintig minuten voor tijd was Charleroi er nog eens. Standard-verdediger Bokadi toonde zich achteraan te nonchalant, waardoor Rezaei de bal kon onderscheppen. De aanvaller kwam oog in oog met Bodart te staan, maar trapte onbesuisd naast.

Twee minuten later zorgde ook Standard eindelijk nog eens voor doelgevaar. Amallah maakte zich knap vrij aan de rand van de zestien, trapte goed, maar te centraal. Penneteau tikte over.

In de laatste twintig minuten kwam er eindelijk wat meer tempo in de match. De duels werden nog wat pittiger, de ruimtes eindelijk wat groter, maar gescoord werd er in eerste instantie niet.

Spectaculair slotkwartier

Tot minuut 78. Cop vond Balikiwsha aan de tweede paal. De 19-jarige invaller had maar binnen te duwen aan de tweede paal: 0-1 voor de bezoekers.

Charleroi ging nog wel op zoek naar de gelijkmaker, maar vond die niet. Meer zelfs, het waren de bezoekers die hun voorsprong verdubbelden. Raskin veroverde de bal, kwam via Amallah opnieuw in balbezit en knalde de 0-2 binnen.

Nog gaf de thuisploeg zich niet gewonnen. Na een hoekschop kwam de afgevallen bal bij Fall terecht. Die zag zijn afgeweken schot voorbij Bodart vliegen: 1-2.

De aansluitingstreffer gaf de thuisploeg hoop. Het publiek ging er nog één keer vol achter staan, maar scoren lukte niet meer. Standard smeert Charleroi zo zijn eerste nederlaag van het seizoen aan en nadert tot op twee punten van de leider.