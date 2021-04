Anderlecht verkoopt Antwerp pandoering en lijkt op weg naar Play-off 1

Anderlecht heeft een reuzezaak gedaan in de strijd voor Play-off 1. Paars-wit haalde met 1-4 uit op het veld van Antwerp. Het combinatiespel van Vincent Kompany haalde het ruimschoots van het cynische afbraakvoetbal van Frank Vercauteren. RSCA komt niet alleen de top vier binnen, maar heeft meteen ook drie punten voorsprong op eerste achtervolger Oostende. Het ziet er plots rooskleurig uit voor Anderlecht, dat ook tot op twee punten van Antwerp nadert.

Anderlecht nam het heft van bij de start in handen, Vercauteren leek er weinig moeite mee te hebben dat zijn ex-club de bal monopoliseerde. In eerste instantie was het vooral breien wat paars-wit deed zonder gevaarlijk te zijn, maar na tien minuten was er toch een eerste kansje. Ashimeru legde aan van ver, zijn schot ging een metertje naast. Op het kwartier kwam Anderlecht nog wat dichter in de buurt van de 0-1. Nmecha kopte door naar Verschaeren, die alleen voor doelman De Wolf kwam maar niet tot afwerken wist te komen.

Na een kleine twintig minuten moest Anderlecht-keeper Wellenreuther een eerste keer aan de bak. Gouden Schoen Rafaelov probeerde het met een gekruist schot, maar de Duitse doelman was bij de pinken. Aan de overkant legde Trebel van héél ver aan, maar zijn gewaagde poging vloog ruim over. Gevaarlijker werd het toen Nmecha op het halfuur aanlegde van net buiten de zestien. De Wolf moest met een knappe save komen om de paars-witte treffer te voorkomen. Verschaeren probeerde het nog in de rebound, maar was net niet scherp genoeg.

Foto: Isosport

Antwerp was onmondig en zorgde nauwelijks voor dreiging. Dat een schot van Lamkel Zé vanop de rand van de zestien, dat meer dan tien meter naast belandde, bij de beste kansen van The Great Old voor de rust hoorde, zegt alles. De jongens van Vercauteren groeven zich helemaal in en zetten alles op een scoreloos gelijkspelletje.

Afstraffing

Na de rust was het beeld precies hetzelfde. Anderlecht domineerde en combineerde, de thuisploeg leunde achterover. Met dat verschil dat paars-wit nu écht voor gevaar zorgde. Eerst was er een penalty na een oliedomme fout van Lukaku, die Sambi Lokonga zomaar tegen de grond liep. Nmecha wist niet te profiteren vanop de stip, hij mikte op De Wolf. Een minuut later was het wél prijs voor RSCA: bij een snelle tegenprik bediende Nmecha – die De Laet vlot in de wind zette - handig Ashimeru, die de 0-1 tegen de netten schoof.

Op het uur dan toch nog eens Antwerp. Batubinsika kwam vanop links en haalde uit, Cobbaut haalde zijn schot van de lijn. Veel beter dan werd het niet voor de thuisploeg. Anderlecht bleef baas en kreeg zelfs een cadeautje. Op een hoekschop van Trebel werd Murillo volledig vrijgelaten, waardoor hij de 0-2 relatief eenvoudig in één tijd voorbij De Wolf kon jagen.

Foto: BELGA

Anderlecht maakte er uiteindelijk nog een ware afstraffing van. De 0-3 was een pareltje van de achttienjarige Anouar Ait El Hadj. Hij sneed vanop links naar binnen, switchte naar zijn rechtse om daarmee prachtig in de linkerbovenhoek te krullen. Gouden voeten. Paars-wit bleef ondanks de ruime voorsprong doorpushen en dat leverde ook op. Antwerp bleef veel ruimte weggeven en zo mocht Verschaeren in het slot vanop de rand van de zestien nog 0-4 maken.

Vlak voor affluiten wist Le Marchand dan toch nog de eer te redden voor Antwerp. Het kwam echter veel te laat. Als The Great Old in zijn resterende twee wedstrijden zo pover blijft presteren, zal het moeten opletten om niet nog van de tweede naar de vierde plaats te tuimelen.