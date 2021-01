Thoelen bezorgt sterk KV Mechelen punt tegen Racing Genk

Een sterk KV Mechelen heeft een punt kunnen thuishouden tegen Racing Genk. Er leek zelfs even een 21 op 24 in te zitten tegen de Limburgers, maar de nul geraakte maar niet van het bord: 0-0. Aan de Mechelse zijde hield een uitstekende Thoelen dan weer zijn netten schoon.

De knappe reeks van 18 op 21 was voor Vrancken reden genoeg om tegen Genk met dezelfde elf jongens aan te treden als de vorige twee speeldagen. Een ontbolsterde Shved gaf daags voor de confrontatie met Genk aan “dat het aan hem lag, en niet aan de club” waarom hij zo’n moeilijke start kende. Maar dat euvel is voorbij, nu zorgt hij mee voor gevaar in de Mechelse voorlinie.

Bij Genk zijn ze dan weer ook niet vies van aanvallen. Vrancken en co pasten duidelijk hun spelpatroon aan aan het Limburgse scorende geweld, uit gevaar voor de boomlange Nigeriaanse competitietopschutter. Toch was het niet Onuachu die in de zesde minuut voor het eerste doelgevaar zorgde. Wel zijn kompaan Bongonda op een vrije trap vanop een interessante plek. Een uitstekende Thoelen moest voor het eerst aan de bak en zweefde uit schot uit doel.

Aderlating

Iets later mocht KV Mechelen ook eens proberen. Van Damme met de uithaal van ver. Niet ongevaarlijk, maar toch ging alle aandacht naar Walsh. De rechtsachter ging al hinkend zitten en moest zijn wedstrijd staken. Een aderlating voor Malinwa, dat al vroeg zonder zijn sterkhouder van de laatste weken verder moest. Walsh scoorde zelfs nog tegen Waasland-Beveren. Vrancken greep in en stuurde Kaboré de wei in.

Foto: BELGA

Ondertussen nam Genk de wedstrijd in handen. De amper warm gelopen Kaboré verloor meteen een luchtduel waardoor Toma zijn kans kon gaan. Zijn laag schot ging een metertje naast. Niet veel later kon Bongonda zijn volley niet goed afdrukken. Genk lag op de loer, zoveel was duidelijk.

Dan was het aan KV Mechelen om daar iets tegenover te zetten. Shved profiteerde van het Genkse balverlies en haalde uit. Vukovic ging goed plat. Ondanks de dominantie van Genk, kon KV Mechelen toch voor doelgevaar zorgen. De doelkans van Onuachu werd afgevlagd voor buitenspel en ref Dierick zag geen graten in de charge op De Camargo in de Genkse zestien. Maar de reden waarom het echt nog 0-0 stond bij de rust was Thoelen. De Malinwa-goalie redde de Mechelse meubelen met een prima uitkomst op de doorgebroken Bongonda. Al kon de afwerking van die laatste beter.

Dreigende Shved

De tweede helft begon hoe de eerste geëindigd was: met een redding van Thoelen, die in de weg lag op een poging van Arteaga. Daarna was het de beurt aan een Mechels offensief met een dreigende Shved in de hoofdrol. Tot twee keer toe zette de vinnige Oekraïner zich door op links om daarna Mrabti de bereiken. De tweede keer lukte dat ook, maar de Zweed miste de 1-0 door het leer voorlangs te schuiven. Op het uur kreeg ook De Camargo twee kopkansen, maar de ervaren rot kan beide ballen niet kadreren. Het teken voor Vrancken om de warmlopende Druijf naar de bank te roepen.

Van het voorzichtige KV Mechelen van in de eerste helft was nog maar weinig te bespeuren. Waar Mrabti zijn linkerflank in de eerste helft nog moest dichthouden voor een oprukkende Preciado, trok de Zweed in de tweede helft meer naar voren op rechts. Maar die dreiging omzetten in een voorsprong was nog een ander paar mouwen. Liefst lange mouwen bij dit winterweer.

Thorstvedt probeerde voor de blauwhemden nog van ver, zonder succes. Ook de lage schuiver van de ingevallen Vranckx ging naast voor geel-rood. Gevaarlijker was de vlotte combinatie tussen Mrabti en Schoofs tegen de tachtigste minuut, maar die laatste geraakte niet voorbij de Genkse defensie. Zo bleef KV Mechelen-Racing Genk doelpuntenloos. Een knappe thuisprestatie voor KV Mechelen, dat veilig in de middenmoot blijft hangen. Een domper voor Genk, dat nu zijn tweede plaats in het klassement moet delen met Antwerp.