KV Mechelen doet zichzelf opnieuw tekort met puntje in Eupen

Oef, toch een puntje. KV Mechelen had nochtans altijd de volle buit verdiend in Eupen, maar bleef in hetzelfde bedje ziek en mocht zich uiteindelijk zelfs nog gelukkig prijzen met de extreem late gelijkmaker van Schoofs: 1-1.

Oorspronkelijk stond dit duel op 24 oktober gepland. Twee dagen eerder viel er echter een bom in Mechelen: elf positieve testen. Onmogelijk om in die omstandigheden nog te voetballen en dus keken Eupen en KV Mechelen elkaar pas vanavond in de ogen.

Coach Vrancken moest deze keer gelukkig geen rekening houden met het virus, maar was toch ook niet helemaal vrij van zorgen: Defour, De Camargo (beiden kuit), Engvall (knie) en Vranckx (geschorst) reisden niet mee naar het oosten. Zonder hen mochten de verwachte elf, met aanvoerder Kaya weer op het middenveld, aantreden.

Foto: Photo News

Gepakt op snelheid

‘Geen loon naar werken’, dat is tegenwoordig op bijna wekelijkse basis het verhaal van Malinwa. Goed voetbal is niet zozeer het probleem, wel het feit dat het niet wordt omgezet in resultaten. Te weinig afmaken, te veel incasseren. En tot hun grote frustratie was het aan de Kehrweg opnieuw van dat. Niemand die kon beweren dat het spel ronduit slecht was, en toch was het weer een hele avond lang achtervolgen.

Schouterden spotte halverwege de eerste helft een gaatje bij zijn ex-ploeg, stuurde Ngoy de diepte in en die ging even in zijn hoogste versnelling. Vanlerberghe stond erbij en keek ernaar. Ook doelman Coucke had geen antwoord op de knappe plaatsbal vanuit een scherpe hoek: 1-0 voor de Panda’s.

Aan de overkant moest het gevaar voornamelijk van Storm komen, maar zijn naam naast Ngoy op het scorebord zetten lukte hem niet. Ook Van Damme en Mrabti slaagden er, ondanks goeie doelkansen, niet in om de alerte Defourny te verschalken.

Foto: Photo News

Tussen opluchting en frustratie

Individueel kwam Vanlerberghe in die ene fase een versnelling te kort, maar het collectief van KV vond die in de tweede helft wel. Meteen drukte het Eupen met de rug tegen de muur. Onder meer Mrabti, Walsh en invaller Togui kregen dé kans op gelijkmaker, telkens was het een kwestie van net niet. Net buiten het kader, of net binnen het bereik van Defourny. De goalie kroonde zich steeds meer tot de held van de Panda’s, die nog nauwelijks over de middenlijn geraakten.

Maar je kan het al raden: de talloze kansen leidden maar niet tot dat ene oververdiende doelpunt. Ook Eupen kon niet profiteren op de counter, maar het had natuurlijk al genoeg aan die vroege treffer. Gelukkig bleef KV uiteindelijk niet helemaal met lege handen achter: in het absolute slot deed Schoofs in drie tijden alsnog de netten trillen: 1-1.

Dertien punten telt KV Mechelen. Drie achtervolgers zijn er nog: Waasland-Beveren heeft recent zijn draai gevonden, STVV kan herleven onder de nieuwe coach en Moeskroen heeft nog een match te goed. Dan rest de vraag: hoe lang kan KV Mechelen zichzelf nog zo tekort blijven doen?