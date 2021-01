Sven Kums voetbalt op een wolk en stuwt AA Gent naar klinkende overwinning tegen OH Leuven

AA Gent weet weer wat winnen is. Zondagavond tegen OH Leuven pakten de Buffalo’s voor het eerst in 2021 de drie punten. De 0-3-zege aan Den Dreef kwam er na een blitzstart in de eerste én de tweede helft. Sven Kums, die eerder deze week zijn zoon Arthur mocht verwelkomen, ontpopte zich met een goal en een assist tot matchwinnaar.

Gent deed zondagavond in Leuven iets wat dit jaar nog nooit eerder lukte: op voorsprong komen. De match was amper zes minuten ver toen OHL na een hoekschop maar niet onder de Gentse druk uit geraakte. De afvallende bal kwam bij Milad Mohammadi terecht. De Iraniër schoot het leer knap in de linkerbovenhoek.

Enkele minuten eerder had Mohammadi het al eens geprobeerd vanop een gelijkaardige positie. Maar Rafael Romo tikte die poging naast. In de hoekschop die daarop volgde, kon Gent opnieuw dreigen. Niklas Dorsch werd compleet vergeten aan de tweede paal, maar ook de Duitser vond Romo op zijn weg.

Tot daar de goeie kansen voor Gent in de eerste helft. De Buffalo’s hadden voor rust wel voortdurend balbezit, maar deden daar naar niet zo goeie gewoonte te weinig mee. Op het middenveld werden Kums en Dorsch voortdurend gevolgd door het duo Maertens-Malinov. Achterin zette OHL Hanche-Olsen en Nurio onder druk. Daardoor moesten Ngadeu en Marreh de Gentse opbouw verzorgen. Een succes werd dat niet. De vrije man werd amper gevonden.

Naarmate de eerste helft vorderde, knokte OHL zich beter in de wedstrijd. Veel grote kansen leverde dat evenwel niet op. Eén keer stuurde Sowah Maertens met een heerlijk listig balletje de zestien in. Bolat tikte diens poging voorlangs. Nog in de eerste helft claimde de thuisploeg twee keer een strafschop na duwtjes in de rug van Henry en Ngawa. Scheidsrechter Wesley Alen verroerde geen vin.

Opvallend: na rust kwamen de Gentse spelers, net als die van OHL, enkele minuten vroeger naar buiten, samen met physical coach Stijn Matthys. Hein Vanhaezebrouck wilde niet dezelfde fout maken als donderdag tegen Genk. Na wat opwarmingsoefeningen moesten de Buffalo’s dit keer wél wakker aan de tweede helft beginnen.

Het plannetje van Vanhaezebrouck wierp zijn vruchten af, want de bezoekers begonnen scherp aan de tweede helft, met opnieuw een vroege goal tot gevolg. In minuut vijftig was het al zover. Weer werd Marreh aan de bal gelaten bij Gent. Dit keer wist de Gambiaan daar wél raad mee. Romo kon zijn schot van aan de rand van de zestien niet klemmen. Kums was goed gevolg en duwde de 0-2 binnen.

Marc Brys reageerde meteen. De coach van OHL haalde David Hubert naar de kant en dropte de meer aanvallende Siebe Schrijvers in de ploeg. Het mocht niet baten, want amper een minuut na die wissel deden de bezoekers de netten al een derde keer trillen. Kums stuurde Bukari knap de diepte in. De Ghanees twijfelde niet en tekende voor 0-3.

OH Leuven had daarna nog kansen om voor de aansluitingstreffer te zorgen, maar scoren lukte niet. De allerbeste kans was daarna zelfs nog voor de bezoekers. Niangbo, die Bukari was komen vervangen, zag een knap gekruist schot op de paal stranden.

Tien minuten voor affluiten kon OHL het helemaal vergeten. Henry kreeg na stevig doorgaan op Dorsch zijn tweede geel en mocht beschikken. Zonder de Fransman slaagde de thuisploeg er niet meer in om voor de eerredder te zorgen. Voor het eerst dit seizoen sloten de Leuvenaars een wedstrijd af zonder te scoren.

AA Gent pakte van zijn kant zijn allereerste zege in 2021. Sven Kums werd met een goal en een assist de matchwinnaar. Eerder deze week mocht de Gentse middenvelder zijn zoon Arthur nog voor het eerst in de handen nemen. Of hoe de geboorte van zijn tweede kind een voetballer vleugels kan geven.