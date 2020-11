Offensief onthoofd Gent grijpt de drie punten tegen Charleroi dankzij cadeautje van Dessoleil

Een zege op karakter en doorzettingsvermogen. Zo mag je de driepunter van de Buffalo’s op bezoek bij Charleroi zonder twijfel omschrijven. Door de afwezigheid van maar liefst drie potentiële titularissen kwam Gent zonder centrumspits aan de aftrap. Maar dat inspireerde de thuisploeg allerminst tot grootse daden. Het waren integendeel de troepen van Wim De Decker die op slag van rusten op voorsprong klommen en uiteindelijk ook na de pauze vlot overeind bleven en verdiend de drie punten naar Gent mee namen.

Bij Charleroi dat mits een zege opnieuw naast leider Club Brugge zou komen, kon T1 Belhocine uiteindelijk toch geen beroep doen op Nicholson die niet tijdig terugkeerde uit Saoudi-Arabië waar hij met het Jamaicaanse nationale elftal twee oefeninterlands afwerkte en ook al om coronaredenen door de lokale autoriteiten het land niet mocht verlaten. Hierdoor verscheen Berahino opnieuw aan de aftrap, terwijl Diandy, Teodorczyk en Bruno en Flanagan door blessures nog niet in aanmerking kwamen voor een plaatsje op het wedstrijdblad.

Het was voor Gent-coach De Decker opnieuw flink puzzelen in aanloop naar de partij in Charleroi. Yaremchuk bleek dan toch niet zonder kleerscheuren teruggekeerd te zijn van het door een coronauitbraak geteisterde Oekraïense nationale elftal en de afwezigheid van Depoitre (niet fit) en Kleindienst (nog niet fit genoeg na een covidbesmetting tijdens de interlandbreak) was de voltallige armada aan Gentse centrumspitsen niet beschikbaar.

Bovendien voelde Castro-Montes zich nog niet klaar voor het grote werk nadat hij eerder positief testte op covid. Owusu testte vorige vrijdag op zijn beurt ook opnieuw negatief maar startte op de Gentse bank.In de openingsfase van de partij namen de Buffalo’s dan wel de partij in handen maar al te vaak strandden hun offensieve aspiraties al in een vroeg stadium: Zo stelde De Decker in het openingskwartier al meteen vast dat zijn team – andermaal met een onuitgegeven samenstelling - nauwelijks of niet in de zestien van Charleroi opdook.

De thuisploeg kon op haar beurt evenmin charmeren. Het team van Belhocine speelde bijzonder slordig en was voor de pauze allerminst in staat om de ‘zoekende’ bezoekers bij de keel te grijpen. En dat zorgde dus voor een bijzonder kansarme pot voetbal waarbij een ‘schotje’ van Kums op het half uur uiteindelijk als eerste doelgevaar in de boeken zou gaan, maar een attente Penneteau pakte klemvast.

Een opstootje tussen Dorsch en Rezaei zorgde dan maar voor wat zeldzaam spektakel. Dessoleil kopte even later nog listig op doel, Bolat leek verrast maar zag tot zijn opluchting de bal naast zijn doel vallen. En dat zorgde zowaar voor een opleving bij de Zebra’s die via Gholizadeh tot tweemaal toe de neus aan het venster staken maar in de zone van de waarheid liep het – perfect volgens het wedstrijdbeeld voor rust – telkens fout. En net toen iedereen zich al leek te verzoenen met een 0-0 ruststand, ging Dessoleil gruwelijk in de fout. Bukari profiteerde optimaal en trapte Gent zowaar op voorsprong.

De fel geteisterde Buffalo’s hadden duidelijk vertrouwen getankt dankzij die eerste treffer van Bukari in Gentse loondienst. Op een hoekschop van Kums kwam Ngadeu gevaarlijk opduiken aan de eerste paal maar de Kameroener kopte over. Aan de overkant ontsnapte Fall maar die werd gestuit door de goed uitgekomen Bolat. Maar de beste mogelijkheid was ongetwijfeld voor Bezus die het oog in oog met Penneteau te mooi wilde doen en een uitgelezen kans om de partij al vroeg te beslissen onbenut liet. Een hard werkende Odijdja liet zich ook nog eens opmerken maar zijn schot – na balverlies Berahino - werd door Penneteau in corner verwerkt.

Charleroi leek maar niet in staat om een vuist te maken tegen een stevig verdedigend Gent maar toen Rezaei door de buitenspelval glipte was er een uitstekende parade nodig van Bolat die ook werd bijgestaan door Hanche-Olsen die de bal ontzette. Charleroi had in het slotkwartier dan wel meer balbezit maar echt gevaarlijk werd het niet meer voor de kooi van Bolat en zo mochten de Buffalo’s warempel nog eens een overwinning vieren in Charleroi.