Club Brugge pakt de herfsttitel na zege op klasse tegen moedig KV Mechelen

Club Brugge kroonde zich tot kampioen van de heenronde na een laat vorm gegeven, maar verdiende zege op Malinwa: 0-3. Club maakte op klasse het verschil, Krépin Diatta scoorde twee keer en maakte zijn rol van clubtopschutter opnieuw waar.

Hoe belangrijk is coaching tijdens de wedstrijd? We kregen een onverwacht experiment in het AFAS-stadion van KV Mechelen. Want na zeven van zijn stafleden testte ook Wouter Vrancken positief op het coronavirus. De hoofdtrainer van Malinwa voelde zich woensdagavond slapjes en liet donderdagochtend een sneltest afnemen. Die bleek positief waardoor ex-assistent Sven Swinnen, bijgestaan door de fysiek coach van de beloften én door Igor De Camargo, de wedstrijd moest leiden. De Camargo is geblesseerd maar zit in het tweede jaar van zijn trainerscursus en mocht tegen Club Brugge eens oefenen.

Het experiment bleek grotendeels positief. KV Mechelen zat van bij het begin goed in de wedstrijd en gaf weinig kansen weg. Voor de verdediging zette Steven Defour de lijnen uit. In doel gaf Yannick Thoelen een goeie indruk. De invallersdoelman van Malinwa werd opgetrommeld om Gaetan Coucke af te lossen. De Limburger kreeg even rust na een mindere prestatie tegen Waasland-Beveren.

Club, met de elf zelfde namen als tegen Antwerp, acteerde in het wedstrijdbegin te traag. Een soortgelijk voetbal had in de heenwedstrijd op Jan Breydel tot een scheldtirade van trainer Philippe Clement geleid. Maar halfweg de eerste helft begon Club dan toch te versnellen. Na balverlies van Rocky Bushiri kon man in vorm Charles De Ketelaere meegeven aan Krépin Diatta. Mats Rits – nog steeds de stand-in van kapitein Ruud Vormer – snelde het strafschopgebied in maar haalde te overhaast uit.

Enkele minuten later was het aan die andere Malinwa-jongere, Aster Vranckx, om in de fout te gaan. Hij verspeelde de bal aan Hans Vanaken. Die zonderde Krépin Diatta voor doel af, maar de Senegalees besloot oog in oog met Yannick Thoelen naast. KV Mechelen gaf kansen cadeau maar was ook zelf gevaarlijk. Vranckx kopte de beste kans van de Mechelaars over.

Iets voorbij het halfuur blesseerde Noa Lang zich met wat op een hamstringblessure leek, bij KV Mechelen viel Steven Defour uit met een kuitletsel. En hoewel Noa Lang de voorbije weken een van de smaakmakers was bij Club, was het toch vooral Defour die een groot verlies was voor Malinwa. De Mechelaar was belangrijk geweest als rustbrenger en trainer-op-het-veld.

David Okereke viel in voor Noa Lang, Michael Krmencik zat gisteravond zelfs op de tribune. Vlak voor rust liet Club de kans liggen om op voorsprong te komen. Vanaken kon koppen op een vrijeschop van De Ketelaere, maar Thoelen redde met een knappe duik.

De tweede helft bleek even rijk aan kansen als het slot van de eerste helft. Alleen leek Club de kansen niet te kunnen afmaken. Rocky Bushiri leverde zomaar in bij Diatta, Vanaken kon niet besluiten. Wat later trof de gelegenheidsaanvoerder van Club ook de paal, nadat hij prima aangespeeld was door Mats Rits.

Maar ook KV Mechelen bleef dreigen. Rob Schoofs kon zich doorzetten aan de linkerkant, hij vond Sandy Walsh aan de verste paal, die vrij kon inschieten. Het leek een gemaakte goal, maar met een save een doelman waard, voorkwam Clinton Mata met de benen het tegendoelpunt.

Club bleef de druk opvoeren en Charles De Ketelaere, opnieuw uitstekend als diepe spits, bereidde het eerste doelpunt van Krépin Diatta voor. CDK haalde de achterlijn en de Senegalees schoof nu wel binnen. Al was op het eerste zicht niet helemaal duidelijk of hijzelf dan wel invaller Onur Kaya had gescoord.

Diatta nam de twijfel weg met het tweede doelpunt, na een knappe 1-2 met Hans Vanaken. In de slotfase zette David Okereke na alweer een vloeiende combinatie de 0-3 op het bord. Club leek weer die klinische ploeg van vorig seizoen, die niet panikeerde en in het slot op klasse het verschil maakte. De titel van de heenronde gaat naar de titelvoerende kampioen.