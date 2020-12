Eigen doelpunt nekt Club Brugge: AA Gent wint Slag om Vlaanderen in Jan Breydel

Het blijft ongemeend spannend in de Jupiler Pro League. Club Brugge liet zich zondag in eigen stadion verrassen door AA Gent, dat sinds de terug van Vanhaezebrouck wel verrezen lijkt. De Buffalo’s pakten de volle buit ondanks een blauw-zwarte belegering, maar elke poging werd onschadelijk gemaakt door een uitstekende Bolat. Een owngoal van Ricca deed de rest: 0-1.

De Slag om Vlaanderen had door de terugkeer van Hein Vanhaezebrouck bij AA Gent en de recente remonte in de competitie in extremis niet aan charme ingeboet. Bij rivaal Club Brugge wilden de Buffalo’s tonen dat ze nog een woordje meepraten in de Jupiler Pro league, al kregen die ambities al na twintig minuten een fikse knauw toen Odjidja naar de kant moest met een spierblessure. Bezus moest hem koud komen vervangen. De Gentse sleutelpion jammerde op de bank, zéker omdat Yaremchuk vijf minuten eerder de openingstreffer had laten liggen na een nonchalante tussenkomst van Deli. Het kon er dus helemaal anders uitgezien hebben voor Gent, dat erg moedig begon. Gaandeweg moesten de bezoekers zich wel plooien voor de druk van Club, waar men evenwel moeilijk openingen vond. Vanhaezebrouck had zijn pionnetjes prima neergezet. De eerste grote kans kwam er op corner voor Vanaken - Bolat pareerde zijn kopbal, net voor de rust kreeg Okereke een prima mogelijkheid. Geen goals tijdens de eerste helft, maar we kregen wel een aangename pot geserveerd. Het tempo lag hoog, de twee ploegen smeten zich volledig.

Foto: BELGA

Bolat redt de meubelen

Het potje schaak ging na de rust gewoon verder. Club Brugge eiste de bal op, maar kwam goed weg toen alweer Yaremchuk de lat trof met een prima kopbal. Blauw-zwart werd wat zenuwachtig zonder goaltje, Gent ging stilaan geloven dat er meer mogelijk was. Er ontstond ook wat nervositeit. Eerst kreeg Deli geel na een vermeende slag aan Yaremchuk, kort daarna kreeg ook Dorsch een kaart na een zware fout op de ingevallen Lang, die volgens Clement maar een halfuurtje aankon zondag. Halfweg de tweede helft was het niet geheel onverwacht prijs voor de Gentenaars. Een scherpe voorzet van Mohammadi ging voorbij Mignolet en werd binnengewerkt door Ricca: 0-1. Het gevoel leefde dat de match nu écht begonnen was, en dat illustreerde Diatta een minuut later aan de overkant met een prima kans. Bolat pareerde en ook de rebound van Rits ging niet binnen. Club had toen nog 20 minuten om orde op zaken te zetten.

Gent moest nu alles uit de kast halen om blauw-zwart af te houden en kroop terug in de eigen zestien. Bolat ontpopte zich uiteindelijk tot man van de wedstrijd met enkele bepalende saves. Eerst hield hij Rits van de gelijkmaker, daarna deed hij dat kunstje met de voeten nog eens over toen Lang voor zijn neus opdook. Bij Club werd men bijna wanhopig. Clement gooide Badji nog in de strijd, maar ook dat mocht niet helpen. Gent ging zo 0-1 winnen in Jan Breydel en komt helemaal terug onder de mensen met 9 op 9. Voor Club Brugge werd het de eerste nederlaag in acht competitiematchen.