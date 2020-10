Zwakke partij tussen STVV en Kortrijk levert beide teams niks op

STVV en KV Kortrijk hielden het op een zoutloos gelijkspel. De thuisploeg verdiende de zege, maar een gebrek aan doelgerichtheid en geluk hield de Limburgers van de drie punten. Zo profiteerde STVV niet van de oerdomme rode kaart voor Faïz Selemani. De Kanaries blijven zo steken op een 17de plaats.

De eerste helft eindigde op 0-0. Veel meer valt er eigenlijk niet over te zeggen. Het leek nochtans goed te beginnen toen Lee aanlegde van aan de halve maan. Zijn schot vloog net naast het doel van een aan de grond genagelde Adam Jakubech. Halverwege de eerste helft vuurde Samuel Asamoah een kanonskogel af. Zijn schot zwabberde net over. Kortrijk zette er niks tegenover, tenzij je de halve kopbalpoging van Derijck met wat goede wil meetelt.

Voor de rest lag het spel veel te vaak stil. Overtreding na overtreding, fout na fout. STVV zette een hoge pressing, Kortrijk had er erg veel moeite mee. Bij de uitploeg was er amper beweging, waardoor niemand aanspeelbaar was. STVV probeerde wel, maar het ging te traag om te kunnen dreigen. Rusten dus met 0-0. Een logisch gevolg van de erg slappe eerste helft.

Goed begin tweede helft

Zo slecht de eerste periode was, zo goed kondigde de tweede helft zich aan. Kortrijk tekende zowaar meteen voor de beste kans van de wedstrijd. Golubovic speelde Selemani aan op rechts, hij gebruikte zijn snelheid goed en legde de bal perfect tussen alles en iedereen bij Michiel Jonckheere. De middenvelder kon vrijstaand aanleggen, maar zijn poging werd gestuit door Kenny Steppe.

Foto: JEFFREY GAENS

Het vuur leek aan de lont, want het antwoord van STVV liet niet lang op zich wachten. Filippov speelde Asamoah aan, hij bereikte met een slim balletje middendoor Suzuki. Jakubech hield de Japanner met een sterke parade van een doelpunt. Golubovic kon nog net op tijd de rebound van Lee van de lijn keren.

Vrijwel meteen erna ging nieuwkomer Cacace op wandel op links. De Nieuw-Zeelander speelde Lee aan, die de bal met precisie devieerde in één tijd. Zijn subtiele baltoets leek op weg naar de netten, maar spatte uiteen op de paal.

Licht uit

STVV leek de wedstrijd naar zich toe te trekken en verdiende een doelpunt. In de 71ste minuut ging het licht vervolgens uit bij Faïz Selemani. Bij een ingooi botvierde hij zijn frustratie met een elleboogbeweging richting de kin van Colombatto. De VAR riep Put naar het scherm, die niet twijfelde en oordeelde dat dit gedrag niet op een voetbalveld hoort. Rood dus voor Selemani. Van een oerdomme actie gesproken.

Foto: Photo News

Kortrijk had aanvallend al weinig in de pap te brokken, door de rode kaart leek het bibberen tot het einde te worden. STVV profiteerde in eerste instantie ook niet van de man-meer-situatie, waardoor de wedstrijd verder kabbelde richting het einde.

Toch kondigde zich nog een slotoffensief aan. Een poging van Nazon vloog over. Suzuki, vervolgens, toonde tekenend het Truiense onvermogen om kansen af te maken aan. Op een prima aangesneden voorzet van Garcia kopte de vrijstaande Japanner nog naast. Een volgende schot vloog naast en Jakubech moest twee pogingen in corner duwen.

Met veel geluk bleven de Kerels overeind. STVV kreeg het leer niet meer tegen de netten en dus blijft het steken op de enige zege op de openingsspeeldag tegen Gent. Kortrijk beschikte over een stevige portie geluk en nam zo een punt mee richting West-Vlaanderen. STVV blijft met het gelijkspel in de onderste regionen van het klassement, ook Kortrijk zakt dieper weg.