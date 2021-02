Ontluisterend slap Anderlecht lijdt tegen Kortrijk eerste thuisnederlaag in dertien maanden

Ook in eigen huis is Anderlecht nu al zichzelf niet meer. Het verloor met 0-2 van Kortrijk, een eerste thuisnederlaag sinds 19 januari 2020, meer dan een jaar geleden. Paars-wit heeft zeven op achttien, maar nog meer dan dat cijfer moet de prestatie tegen KVK zorgen baren. De jongens van Vincent Kompany lukten geen enkel schot tussen de palen.

Ook Vincent Kompany vond de oplossing niet. Foto: BELGA

Luka Elsner had zijn troepen duidelijk opdracht gegeven om niet over zich heen te laten lopen. Kortrijk begon sterk en dreigend, al na minder dan twee minuten moest doelman Wellenreuther een kopbal van Gano uit zijn doel duwen. Het gevaar was nog niet geweken, maar een attente Lissens kon uiteindelijk wel wegwerken. Een minuutje later hadden we de 0-1 al bijna genoteerd, maar Gano mikte de megakans over met het hoofd.

Na de openingsfase, die duidelijk voor de bezoekers was, ging Anderlecht aan het combineren. Het nam over, maar dat leidde niet meteen tot grote kansen. Delcroix kon koppen op een hoekschop, maar besloot ruim naast. Gevaarlijker dan dat werd paars-wit in de hele eerste helft niet. KVK toonde zich ook nog eens toen Gueye heel ver kon doorlopen bij een counter, maar hij slaagde er niet in om Ocansey te bereiken.

Over de hele eerste helft bekeken was Kortrijk hoe dan ook de gevaarlijkste ploeg. Selemani droeg daar tien minuten voor de rust nog aan bij door na wat overstapjes net naast te trappen in de korte hoek. Nog in dezelfde minuut legde hij van verder aan, maar zijn schot belandde in de handen van Wellenreuther. Toen Dewaele vanop rechts naar binnen sneed werd het opnieuw gevaarlijk, maar zijn schot eindigde op de paal.

Slappe kost

Het betere momentje van Anderlecht was dan al gepasseerd. Het was ondergaan voor de thuisploeg en hopen dat KVK zijn overwicht niet omzette in een doelpunt. Het mocht niet zijn. Op een hoekschop net voor de pauze ging Wellenreuther geweldig in de fout: hij liet onbegrijpelijk los en Sainsbury hoefde de 0-1 maar tegen de netten te duwen. RSCA ging op zijn beurt de rust in met één halve kans: de behoorlijk ongevaarlijke kopbal van Delcroix. Slappe kost.

Vincent Kompany greep in bij de rust, dat kon ook niet anders. Bruun Larsen en Ashimeru moesten binnen blijven, Amuzu en El Hadj kwamen in de plaats. De eerste kans was echter opnieuw voor Kortrijk. Gano stiftte net naast op aangeven van Gueye, maar die laatste stond buitenspel. U vraagt zich misschien af of Anderlecht dan niet op zoek ging naar de gelijkmaker, maar euhm…nee, eigenlijk niet. Het maakte nog altijd helemaal niets klaar. Iets voorbij het uur zette Nmecha goed voor vanop rechts, maar er kon niemand bij. Beter dan dat werd het niet.

Gano scoort de nul-twee. Foto: BELGA

Aan de overkant probeerde Selemani het van ver, een meter of dertig. Hij nam de bal goed op de slof en mikte ook niet slecht, maar Wellenreuther bracht redding. Een kwartiertje voor tijd was de 0-2 daar dan toch. Na balverlies van El Hadj ging Gano aan het counteren. Hij schudde Delcroix makkelijk af, kapte Wellenreuther uit legde het leer netjes in doel. Boeken toe voor Anderlecht. Het had de kans om naar de derde plaats te springen, maar blijft nu vijfde. Invaller Dauda mikte in de blessuretijd nog een vrije trap net naast, maar de score bleef onveranderd.

