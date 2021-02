Degradatiegevaar blijft voor falend Sint-Truiden na verlies tegen Eupen

Pijnlijke verliesbeurt voor STVV in de zespuntenmatch tegen Eupen. Mary Baby knikte de Panda’s voor rust al richting winst. Een rode kaart voor Teixeira remde een Truiense remonte af. Prevljak legde de 0-2 vast. Peter Maes en co zullen de volgende weken nog vol aan de bak moeten om het behoud te verzekeren, Eupen lijkt gered.

Cercle en Moeskroen voerden eerder al de druk op in de bodem van het klassement, dus kenden STVV en Eupen heel goed het belang van deze wedstrijd op Stayen. Geen verrassingen in de teams van Peter Maes en José Benat, beide coaches startten met open vizier.

Het eerste kansje van de wedstrijd was voor Christian Brüls. Hij pakte een verre bal mooi aan met de borst, de boogbal die volgde ging wel ver over doel. Eupen antwoordde met een vrije trap van Adriano, de afvallende bal werd door Musona naast geknald. Wel meteen vertrouwen voor Eupen, dat een handvol hoekschoppen forceerde via Musona, de Kanaries zorgden voor voldoende afweer. Ook Sint-Truiden kreeg een corner, Teixeira’s kopbal was slecht gericht.

Zoals verwacht voelden de Panda’s zich best in hun sas op het kunstgras, de Oostkantonners combineerden goed, al kregen ze in het tweede kwart Schmidt niet aan het werk gezet. Zijn opponent, Defourny, moest wel goed plat na een uithaal vanuit de tweede lijn van Lavalée. Dé kans voor STVV kwam er na een knappe steal en rush van Durkin, Brüls legde voor, Suzuki kwam maar een teen tekort om de 1-0 binnen te duwen.

Het doelpunt voor rust viel voor de bezoekers. Peeters en Adriano bedisselden een hoekschop, die werd aan de tweede paal binnen geknikt door Baby: 0-1.

De gelijkmaker voor STVV leek er snel te komen na de kampwissel. Brüls zette een goeie actie op en de voorzet van Mboyo werd door Miangue in eigen doel gewerkt, VAR Wim Smet had het voetje in buitenspel van Mboyo goed opgemerkt. Geen 1-1.

Een domper voor STVV. Op het uur werd het verhaal nog moeilijker voor de thuisploeg. Teixeira ging aan de trui van Musona hangen, Boucaut bestrafte met rood.

Foto: JEFFREY GAENS

Maes greep in en liet Hashioka debuteren. Ook de jonge Steuckers viel in. Eupen kreeg echter meer en meer grip op de wedstrijd met een man meer, Schmidt moest alles uit de kast halen op een schot van ex-STVV’er Peeters.

De wil was er nog wel bij de mannen van Maes, die ook Nazon nog bracht, maar veel gevaar kwam er niet, zonder Brüls in de aanvalslinie bokste de thuisploeg nog nauwelijks wat in mekaar. Nazon dreigde wel snel en werd net buiten de zestien foutief afgestopt. De Ridder verkwanselde de vrije trap.

Geen echt slotoffensief meer van de kant van STVV, invaller Prevljak stak het mes nog dieper in de wonde met de simpele 0-2. Nazon en Suzuki pruttelden nog even tegen, zelfs de aansluitingstreffer kwam er niet na een resem kleine mogelijkheden.



STVV zal nog vol aan de bak zal moeten de volgende weken om de redding te forceren. Het heeft nu uitmatchen Charleroi en Waasland-Beveren in het verschiet. Daarin zal het moeten gebeuren voor de Haspengouwers. Sint-Truiden staat nu afgezonderd onderin, samen met Cercle, Moeskroen en Waasland-Beveren. Die laatste twee volgen wel op respectievelijk vier en zes punten.