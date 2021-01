Eerste driepunter in 2021 voor Charleroi, degradatievoetbal nadert voor Kortrijk

Met Kortrijk tegen Charleroi stonden twee teams tegenover elkaar die snakten naar een zege. Het waren de Carolo’s die met een overtuigende 1-3-zege korte metten maakten met die droge periode. Voor Kortrijk-coach Yves Vanderhaeghe (51) werd het een verjaardag in mineur. Het degradatiespook doemt stilaan op in het Guldensporenstadion.

Zowel Kortrijk als Charleroi konden een zege goed gebruiken. De Henegouwers om na een 1 op 18 de voeling voorin niet te verliezen, de Kerels om na 1 op 12 niet helemaal onderin te verzeilen. Het inspireerde beide teams niet meteen om een snedig tempo in de match te brengen, integendeel. Het slecht bespeelbare veld hielp ook niet bepaald.

Het was dan ook geen toeval dat de eerste kans uit een stilstaande fase viel. Op een corner kwam de bal in de voeten van Timothy Derijck terecht, doelman Descamps zat ertussen. Wat volgde was middenveldvoetbal. Even schrok Kortrijk op toen doelman Ilic zich niet zeker toonde bij een hoekschop. Tot tweemaal toe twijfelde hij om uit te komen, waarna Vranjes net niet genoeg kon afdrukken om KVK te verontrusten.

Het signaal voor Charleroi om de druk wat op te voeren. Karim Belhocine staat voor grinta en dat werd gesymboliseerd in Morioka’s actie. Hij was snediger én sneller op de bal dan Makarenko, waarna het leer tot bij Rezaei kwam, die zijn landgenoot Gholizadeh in één tijd aanspeelde. De Irani twijfelde niet en nam Ilic vanuit een scherpe hoek te grazen. 0-1, KVK was voor de vijfde match op rij achtervolgen aangewezen.

Charleroi kon zo het huisspel uitvoeren: vanuit de organisatie op de counter loeren. Zo ook net voorbij het halfuur, waarbij Gholizadeh in zijn eentje de boel bijna forceerde. Hij zwiepte een bal over een Kerel en schoot net naast. Kortrijk ontsnapte.

Foto: BELGA

Kelk en bodem

De Kerels moesten komen en deden dat ook. Rougeaux met een perfecte zwieper voor doel, Selemani liep mooi in, waarna hij in één actie hét probleem van KVK tekenend samenvatte. Volledig los slaagde hij er toch nog in zijn kopbal naast te mikken. Hallo efficiëntie? Het zou ook hét sleutelmoment blijken.

Net als in de eerste helft was ook de eerste minikans na rust voor de thuisploeg. Makarenko’s poging ging naast. De thuisploeg stak een tand bij en kwam ei zo na op gelijke hoogte. Ocansey met een mooi aangesneden voorzet, Chevalier sprong hoog en kopte met zijn rug naar doel, Descamps zat er nog met één hand tussen.

Waarna Charleroi even toonde wat efficiëntie is. Een weggekopte bal van Gano belandde bij Fall, die geen seconde twijfelde om het leer vol op de slof te nemen. De Senegalees pakte Ilic tegenvoets. 0-2, afwerken aan honderd procent heet dat.

Het werd zelfs nog erger voor KVK. Derijck miste zijn controle op een ingooi, waarna Fall met het leer aan de haal ging. De Kortrijkse kapitein stopte hem door aan zijn broek te hangen. Geen geel voor spelbederf, oordeelde Wim Smet, maar het afstoppen van een doorgebroken man. Tot ongeloof van Derijck haalde hij de rode kaart boven. Derijck argumenteerde tevergeefs dat Rougeaux er nog naast stond. Op de daaropvolgende vrijschop van Kayembe liet Badamosi Fall zomaar inlopen, waarna de Senegalees het cadeautje met plezier uitpakte. 0-3 op het uur. De kelk tot op de bodem legen, heet dat dan.

Foto: BELGA

Charleroi op rozen, Rougeaux kon nog net de 0-4 van de lijn keren. De Carolo’s wilden voor het eerst sinds 8 december nog eens proeven van een klinkende zege. Dat lukte, maar de clean sheet zat er niet in. Invaller Gueye liet zich opmerken met een prima goal vanuit scherpe hoek. De afgekeurde goal van Teodorczyk was slechts een voetnoot.

Charleroi zet dankzij de winst opnieuw een stap in het klassement. Het parkeert zich voorlopig op de vijfde plek in het klassement. Door de 1 op 15 zakt KVK volledig weg. Boven het Guldensporenstadion doemen er donkere wolken op. Vrijdag wacht Moeskroen, een rechtstreeks duel om afstand te nemen van de gevarenzone.