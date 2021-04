Knotsgekke comeback op ’t Kiel doet KV Oostende nog steeds dromen van Play-off 1

Uit de doden opstaan: wat Anderlecht kan, deed KV Oostende ook. De Kustboys zagen zich bijna twee keer genekt door paars-wit op enkele uren tijd, maar sloegen keihard terug op ’t Kiel. Vijf knotsgekke minuten in de slotfase zorgen voor een totale ommekeer. Als Oostende volgende week van Cercle Brugge wint, moet het hopen dat Anderlecht of Antwerp het nog laten liggen.

Van hoogspanning naar berusting: nog voor er afgetrapt werd op ’t Kiel, moest KV Oostende een mentale opdoffer van jewelste verwerken. Door de zege van Anderlecht moest het zelf zes op zes halen om nog kans te maken op Play-off 1. De Brusselaars deden wat ze bij KVO niet voor mogelijk hadden gehouden: een achterstand tegen Club Brugge nog ombuigen tot een gouden driepunter. Toen de Oostendse spelersbus op de E40 richting Antwerpen reed, was er nog geen vuiltje aan de lucht. Net voor de opwarming bleek dat paars-wit uit de doden was opgestaan en een optie nam op het laatste PO1-ticket.

En het zag er aanvankelijk beroerd uit in het Olympisch stadion. De match werd gestart met uitstekende intensiteit en hoge druk langs beide kanten. Oostende domineerde en bokste de beste mogelijkheden in elkaar maar liep in minuut 23 tegen een ijskoude counter aan. Van den Bergh stuurde Brogno met een puntgave assist alleen op Hubert af, en de eerste grote kans was meteen kassa. Het moet gezegd: Oostende weigerde op te geven. Vanhamel mocht blij zijn dat Kvasina - de vervanger van de geschorst Gueye - niet beter bij een voorzet van Hjulsager kon, die eerder al twee keer gevaarlijk opdook voor doel. Oostende blafte, maar beet niet. En dat topschutter Sakala geblesseerd uitviel voor de match, hielp ook de zaak ook niet vooruit.

Foto: BELGA

Vijf knotsgekke minuten

Beerschot moest als eerste het tempo laten zakken en ging zich na de rust meer focussen op het verdedigen van de voorsprong. En het slot op het doel van Vanhamel zat aanvankelijk stevig vast. Gaandeweg werd duidelijk dat het aanvallende compartiment van KVO té fel onthoofd was. De ingevallen Thiam kon nooit de schoenen van Sakala vullen, Kvasina heeft de présence van Gueye niet en is technisch beperkt.

Toch was het de Oostenrijker nog van cruciaal belang voor Oostende. Aan de rand van de zestien schoof hij de gelijkmaker precies voorbij Vanhamel, waardoor KVO zowaar nog een slotoffensief in elkaar stak. En in de 85ste minuut deed het wat Anderlecht eerder die dag eigenlijk niet mocht doen: een onmogelijke comeback realiseren. Bataille mocht van dichtbij de winner binnenkoppen na een prachtige zwieper van Hjulsager. En zo doet KV Oostende nog helemaal mee voor de top-4, al moet het hopen op een uitschuiver van Anderlecht op Sint-Truiden én zelf winnen van Cercle Brugge volgende week. Of laat Antwerp het nog liggen?