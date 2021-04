KV Oostende schiet zich in de voet, Waasland-Beveren droomt van mirakel (en alweer dubieuze rol voor VAR)

De strijd om Play-off 1 is extra spannend geworden. KV Oostende verloor verrassend met 0-2 van Waasland-Beveren. Het speelde slecht, maar de VAR eiste ook weer een dubieuze hoofdrol op. Zo kan Anderlecht maandag naar de vierde plaats springen. Waasland-Beveren greep wel zijn laatste strohalm in de strijd voor het behoud. Kan een mirakel nog?

VAR. Vanaf nu staat dat niet meer voor Video Assistant Referee, maar voor Very Awkward Referee. Of voor Very Arbitrary Referee. De vertaling kunt u zelf wel maken. De videoref is in onze competite vreemd en willekeurig geworden. Voor de tweede match op rij voelde KV Oostende zich genaaid door de VAR. Op Moeskroen werd al een doelpunt op onverklaarbare wijze afgekeurd, tegen Waasland-Beveren zat het spel weer op de wagen.

Vlak voor de rust scoorde Oostende de 1-2 aansluitingstreffer. Hjulsager knalde een rebound binnen, maar de VAR - dit keer Wim Smet - kwam tussen omdat Robbie D’Haese buitenspel lag en keeper Jackers hinderde. De videoref was echter zo gefocust op het offside dat er geen enkele rekening werd gehouden met het feit dat D’Haese gewoonweg onderuit geschoffeld was door Schryvers. Als de goal werd afgekeurd dan kon het ook penalty zijn. De VAR is een loterij geworden.

IJzersterke Frey

Hoe anders had deze match er kunnen uitzien als dat doelpunt wel was goedgekeurd? We zullen het nooit weten. Mogelijk had Oostende dichter bij Play-off 1 gestaan. Of niet. Feit is dat de kustploeg tegen de rode lantaarn geen goeie wedstrijd speelde. Play-offs-zenuwen?

Het begon nochtans allemaal goed aan zee. KVO greep Waasland-Beveren naar de keel en zette veel druk. De bezoekers verloren veel duels en toen Jäckel bij een ingreep man en bal raakte, moest Waaslander Koita geblesseerd vervangen worden door Sinani. Het zag er niet goed uit voor de mannen van Nicky Hayen. Het degradatiespook loerde al om de hoek, maar gelukkig miste Sakala een grote kopkans voor de thuisploeg.

Waasland-Beveren staat evenwel bekend als de Houdini van de Jupiler Pro League. Bij hun allereerste tegenaanval ging Theate onder een bal door. Michael Frey - een veel te goeie spits voor Beveren - schoot op doelman Hubert, maar Sinani knalde de afvallende bal binnen. Dat heet dan raak treffen tegen de gang van het spel in. De vreugde was enorm.

Plots was KV Oostende helemaal het noorden kwijt. Gemakkelijke passes gingen verloren, topschutter Sakala liep overal en nergens en in een overhaaste reactie om gelijk te maken stormde de kustploeg blind naar voren. Dat was om ellende vragen. Als haaien - die coach heet niet voor niets zo - aasden de Waaslanders op de counter. Na een nieuwe rush kapte Frey te gemakkelijk Jack Hendry uit en zijn schot ging tegenvoets voorbij Hubert: 0-2. Daarbij moet gezegd dat de Oostendse doelman wel heel traag reageerde.

KV Oostende leek uitgeteld. Vooral omdat Waasland-Beveren tactisch één tegen één-situaties bleef creëren en ook omdat Waasland-Beveren, zoals gezegd, hulp kreeg van de Very Akward Referee.

Rood Jäckel en Gueye

Het was voor de staartploeg na de rust gewoon kwestie van stand te houden. Bij Oostende gooide coach Alexander Blessin alle wapens in de strijd. Met Bataille, Thiam, Kvasina kwam er offensief geweld in de ploeg, maar het spel bleef te slordig om echte kansen af te dwingen. Vukotic blokkeerde het beste schot van Gueye met de kop. Waasland-Beveren bleef overeind en toen de slimme Frey Jäckel nog een tweede gele karton aansmeerde, was het kalf verdronken. Volgens de Waaslanders had de Duitser die rode kaart zelfs al kunnen krijgen bij zijn eerste fout. Het werd nog erger toen ook Gueye direct rood pakte. Volgende week mist Oostende zijn sterke spits al zeker door schorsing.

Het scorebord veranderde niet meer en dus wordt de strijd om Play-off 1 extra spannend. Anderlecht kan naar de vierde plaats springen als het wint op Antwerp. OHL kan zich in de debatten mengen als het Genk klopt en Beerschot doet weer mee als het wint van Cercle. Als Oostende het niet haalt, zal dat zijn door die 0 op 6 tegen Waasland-Beveren dit seizoen.

De Waaslanders - daarentegen - mogen opnieuw hopen op een mirakel in de strijd voor het behoud. Als ze dinsdag hun inhaalmatch winnen van Sint-Truiden kunnen ze mogelijk nog afgeraken van hun ticketje naar 1B. Is een nieuwe Houdini-truc in de maak?

