KV Kortrijk klopt mak Standard en sluipt ook in de stand richting Rouches

KV Kortrijk hervond zijn efficiëntie en hield verdiend de punten thuis tegen een mak Standard: 2-1. Een bijzonder snel doelpunt zorgde ervoor dat de thuisploeg in een zetel speelde. Voor rust verdubbelde Makarenko de voorsprong. Pas na de invalbeurt van Lestienne kwamen de Rouches wat beter in hun spel en konden ze tegenscoren. Een gelijkspel zat er niet meer in.

Een midweekmatch om 21 uur. Dat klinkt overbodig, maar deze wedstrijd was allesbehalve saai. KV Kortrijk had er wel zin in en had al na twee minuten een doelpunt in petto. Voor Standard was het wennen: geen Europese wedstrijd in het midden van de week, wel een verplaatsing naar Kortrijk. Het contrast was groot. De Rouches startten allesbehalve vurig aan de wedstrijd en maakten eigenlijk nooit aanspraak op de overwinning. Standard kan echter maar beter wennen aan die midweekse competitiewedstrijden als het Play-off 1 wil halen. KV Kortrijk zag wel het belang van deze wedstrijd in en sluipt dankzij de 2-1-zege tegen de Rouches richting top acht.

Maar, misschien nog belangrijker: KVK was voor het eerst eens efficiënt. Zeer efficiënt zelfs, want de eerste kans na twee minuten leverde meteen een doelpunt op. Bodart duwde het schot van Makarenko uit zijn doel, maar Dewaele was goed gevolgd en schoot de 1-0 in het dak van het doel. Aanvankelijk werd Dewaele nog afgevlagd voor buitenspel, maar de VAR kwam terecht tussen.

Makarenko aan het kanon

Daarna zakte de thuisploeg in en speelde ze met vijf achterin. Grote kansen leverde dat niet op voor de Rouches. Een schot van Amallah, die voor het eerst sinds zijn enkelblessure in de basis stond, maar het werd niet zijn avond. Op het uur moest hij het veld verlaten. Hij leek opnieuw last te hebben van zijn enkel. Kortrijk loerde intussen rustig op de counter zonder zelf kansen weg te geven. Slechts één keer mislukte dat plan. Tot drie keer toe probeerde Standard tevergeefs de gelijkmaker te maken. Eerst Amallah, dan Raskin en vervolgens Balikwisha misten. Doelman Ilic redde tweemaal. De derde keer redde de paal Kortrijk.

Net voor rust wilde de thuisploeg haar herwonnen efficiëntie nog eens tentoonspreiden. De Sart dwong een corner af. Selemani vond de vrijstaande Makarenko. De middenvelder had geen kind aan de mandekking van Collins Fai en kopte de dubbele voorsprong voor Kortrijk tegen de netten. Voor het eerst dit seizoen scoorden de Kerels op een corner.

Standard in sukkelstraatje

Na rust bleef Standard verder sukkelen. De ploeg kampt ook al een heel seizoen met een efficiëntieprobleem. Geen enkele aanvaller werpt zich op als echte goalgetter. Maar tegen Kortrijk schorte er meer dan een gebrek aan kansen afwerken. De Rouches voetbalden immers amper kansen bij elkaar. Kortrijk knokte meer en kwam via Gueye tweemaal dicht bij de 3-0. Eerste stuitte die echter op Bodart, daarna werd zijn doelpunt afgekeurd voor zeer nipt buitenspel.

Invaller Lestienne zette dan maar de aansluitingstreffer op poten waarna hij de voorzet van Balikwisha vrij binnenkopte. Maar Philippe Montanier kan niet tevreden zijn met wat zijn ploeg op de mat bracht. Telkens opnieuw ontbrak die laatste pass of leden zijn spelers dom balverlies. Het puntenverlies was dan ook terecht.

Zo dateerde de laatste competitiewedstrijd van Standard al van 1 november. Daarna volgden vier gelijke spelen en nu twee nederlagen. Sinds de blessure van aanvoerder Zihno Vanheusden konden de troepen van Montanier niet meer winnen in de competitie. De twijfels rond de Franse coach nemen stilaan toe. Zondag tegen Moeskroen moet de crisis afgewend.