KV Oostende heeft zijn indrukwekkende reeks in de Jupiler Pro League verdergezet. De Kustboys wonnen voor de vierde keer in vijf wedstrijden en komen zo mooi in de linkerkolom terecht. In zes minuten tijd maakten Vandendriessche, D’Arpino en Sakala er 3-0 van tegen Zulte Waregem, dat met 1 op 18 achterblijft en pas vijftiende staat in het klassement.