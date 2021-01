AA Gent kan twaalfde nederlaag van het seizoen maar nipt vermijden na doelpunt in allerlaatste seconde tegen STVV

Lang leek de zesde thuisnederlaag van het seizoen in de maak. Tot invaller Depoitre in de slotminuut dan toch een bal tegen de netten joeg. Niet dat de Buffalo’s er veel mee opschieten. De aansluiting bij de eerste acht blijft veraf.

Maandagochtend, 11.15 uur, redactievergadering via Teams. Een enthousiaste chef vraagt wat we in de krant over AA Gent kunnen schrijven. De Buffalo’s hebben gewonnen, voor het eerst zelfs in 2021. Van OHL dan nog, revelatie van de competitie. Zelfs met 0-3. De zichtbaar verveelde AA Gent-watcher zucht. “Wacht maar even tot woensdag. In dit AA Gent is geen lijn te ontwaren, behalve dat het voortdurend up en down gaat.” Weg sfeer.

Dinsdagmiddag, 12.16 uur. Hein Vanhaezebrouck krijgt van de clubmedia de vraag welke winst hij ontwaarde tegen OHL. Net geen zucht volgt. Wel de verklaring dat het nog tijd is voor een hoera-sfeertje. “Laten we maar bevestigen. Een zwaluw maakt de lente niet.”

Woensdagavond, 21.23 uur. Geblaas in de tribunes. Club-watcher én trainer krijgen gelijk. Daar is de Processie van Echternach weer. Wanneer AA Gent drie stappen vooruit zet, volgen er geheid twee achterwaarts. Ja, de Buffalo’s hadden de bal. STVV liet het toe. Het breiwerk achterin ging zo gezapig dat de Kanaries alleen het risico liepen in slaap gewiegd te worden. Hun compacte blok, met linies kort op elkaar, kraakte aanvankelijk geen seconde. En dan ontdeed Colidio, die Brüls verrassend op de bank hield, zich van Dorsch. Botsende bal en een heerlijke knal. Bolat was te verrast om echt te duiken: 0-1. Weg sfeer. Dat is het AA Gent van dit seizoen. Compleet onvoorspelbaar, ook in zijn dieptepunten.

In dit soort wedstrijden mis je Vadis Odjidja, blikopener par excellence als er gesloten defensies moeten worden opengelegd. Of die andere vaste klant van het medische kabinet, Chakvetadze. Roman Bezus? Die zat zelfs niet meer in de selectie. Maar zelfs zonder hen had Gent meer moeten kunnen doen. Voor de 0-1 was de enige kans een plaatsbal van Marreh waar STVV-doelman Schmidt enige moeite mee had. Te weinig beweging en vooral te veel trechtervoetbal naar het centrum, waar STVV de Buffalo’s met open armen opving. De keer dat er dan toch eens een voorzet vanaf de zijkant kwam, leverde het gevaar op. Yaremchuk mikte de voorzet van Castro-Montes pardoes op Schmidt, een dure misser.

Foto: BELGA

Eindelijk eens wisselspeler die scoort

Vanhaezebrouck greep in bij de rust met de inbreng van Depoitre voor Mohammadi. Daardoor ging Bukari naar de rechterflank. Castro-Montes kwam op links. De Truiense egelstelling bleef echter pal staan. Meer nog, na gepruts achterin en onoordeelkundig wegwerken, dwong Suzuki Bolat zelfs nog tot een redding. Vervolgens wurmde Yaremchuk, in een één-twee met Kums, zich er toch eens door, maar hij mikte naast én claimde gehinderd te worden. Scheidsrechter Christof Dierick zag er geen strafschop in. Plastun, die de geblesseerde Ngadeu verving, werd gewisseld voor een aanvaller, Niangbo. Waarna nog een vervaging volgde, winteraanwinst Malede voor Bukari. De Israëliër ging van links spelen, waardoor Castro-Montes opnieuw op rechts kwam.

De druk nam toe maar au fond veranderde het weinig. De bal viel niet goed, Schmidt kreeg geen werk. STVV vergat het zelfs af te maken op de counter. Niet dat dit een verrassing was. De enige invaller die dit seizoen al scoorde voor AA Gent, was de jonge Matisse Samoise. Tot Sankhon een domme fout beging in de 93ste minuut, aan de rand van de zestien. De ultieme wanhoopspoging leverde dan toch een goal. Buatu redde een schot van Depoitre op de lijn maar schoot tegen Schmidt aan: 1-1. STVV vervloekte zichzelf. En ook al leverde die late gelijkmaker vreugdetaferelen op bij Gent, veel schieten zij er evenmin mee op. Play-off 2 blijft veraf. Zondag moeten de mannen van Hein Vanhaezebrouck naar Anderlecht. Eén ding is zeker: het is onmogelijk om te voorspellen welk AA Gent we dan weer te zien zullen krijgen.