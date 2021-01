Na twee afgekeurde doelpunten sleept Waasland-Beveren in het slot toch punt uit de brand tegen Moeskroen

Moeskroen en Waasland-Beveren hebben 1-1 gespeeld. Agouzoul leek de thuisploeg in de voorlaatste minuut naar de zege te trappen, maar Frey stelde diep in de blessuretijd gelijk. Beide ploegen schieten met dit punt weinig op in de strijd om de degradatie. Al geeft Waasland-Beveren de rode lantaarn voorlopig aan Cercle Brugge.

Na de schaatspartij, nu het moddergevecht op Le Canonnier. De sneeuw en de regen hadden het veld van Moeskroen herschapen in een modderpoel. Waasland-Beveren had een en ander recht te zetten na de pandoering tegen Zulte Waregem en startte met goede intenties aan de partij. Het kwam wel goed weg toen Xadas net niet bij een voorzet van Tabekou kon. Voetballen op het zware veld ging moeilijk en we zagen vooral veel strijd bij beide ploegen. Verliezen was immers uit den boze, gezien hun huidige posities in het klassement. Die angst om te verliezen resulteerde dan ook in enkele gemene fouten en opstootjes. Kansen kregen we daarentegen lang niet te zien.

Twee Beverse goals, toch 0-0

Al kwam Moeskroen wel héél goed weg wanneer een goal van Frey terecht afgekeurd werd voor buitenspel. Ook op slag van rust kon de Zwitser nog eens voor dreiging zorgen, maar zijn knal ging over. Van Moeskroense zijde bleef het stil. Een brilscore bij de rust was dan ook het logische gevolg, alhoewel. In de slotseconden kon ook Heymans scoren, maar opnieuw ging de vlag de hoogte in. Op de keper beschouwd, hadden de bezoekers dus misschien wel een voorsprong verdiend.

Na de pauze veranderde het spelbeeld niet. De teams probeerden wel om de bakens te verzetten, maar de kwaliteit aan de bal ontbrak. Vooral de laatste pass miste zuiverheid. Olinga kon voor de thuisploeg wel eens afdrukken, maar zijn poging belandde op het dak van het doel. Ook moest Jackers eens plat op een schot van Da Costa. Aan de overkant verzuimde Heymans om de bal goed mee te nemen, waardoor Koffi tussenbeide kon komen.

Het venijn zit in de staart

Het bleef echter wachten tot de bal eens goed viel, want je voelde: wie scoort wint de wedstrijd. En zo geschiedde. In de voorlaatste minuut viel de bal na een vrije trap pardoes voor de voeten van Agouzoul die de bal in het dak van het doel werkte. Moeskroen dan toch op voorsprong. Buit is binnen denk je dan, maar Waasland-Beveren kwam zowaar nog op gelijke hoogte. Ook hier viel de bal letterlijk uit de lucht tot bij Frey die de gelijkmaker tegen de touwen knalde. Zo delen Moeskroen en Waasland-Beveren de punten na een spectaculair slot.