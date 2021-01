STVV zet Cercle Brugge opzij en klimt verder op in het klassement

STVV zette tegen rechtstreeks rivaal Cercle Brugge een reuzenstap richting het behoud. Christian Brüls, met een goal een assist, en Teixeira, die de 2-0 binnenkopte, kleurden de avond geel en blauw. Durkin zette de kers op de taart.

Een zespuntenwedstrijd. Peter Maes had niet overdreven, toen hij de persconferentie van afgelopen vrijdag had aangegrepen om het grote belang van dit duel in de verf te zetten. Winst of verlies, het maakte effectief een wereld van verschil. Vervelend voor de Kanaries: op voorhand stonden de sterren niet bepaald gunstig. In de 21ste eeuw konden zij in elf confrontaties op Stayen nog maar één keer winnen van de Vereniging, meer bepaald in november 2006. Een eeuwigheid geleden dus.

Voeg daar nog aan toe dat de thuisbalans van STVV er sinds de komst van de nieuwe coach een stuk minder florissant uitziet dan de puntenoogst op verplaatsing en je kan je de argwaan van Maes wel een beetje voorstellen. De Lommelaar opteerde dan ook niet verrassend voor het blok dat hij eerder in de week had neergepoot in Gent. Met dit verschil dat Christian Brüls opnieuw zijn basisstek innam ten nadele van Colidio.

Schilder Christian Brüls

Een wissel met gevolgen. Het was in de Ghelamco Arena niet duidelijk geweest of de coach de Oostkantonner had willen wakker schudden dan wel of hij hem een snipperdag had gegund. Feit is dat de winteraanwinst van STVV zijn team na een studieronde van een kwartier op sleeptouw nam. Na een (tweede) uitbraak van Cacace en een afleggertje van Suzuki schilderde Brüls de bal vanaf 20 meter in de linkerbovenhoek. Didillon stond erbij en keek ernaar.

Foto: JEFFREY GAENS

Vermits de eerste klap in een kelderduel een daalder waard is, putte de thuisploeg zichtbaar vertrouwen uit deze voorsprong. Ze nam nu resoluut het heft in handen. Met hoge druk en ballen in de rug van de defensie, om te speculeren op de snelheid van Suzuki en Mboyo, wettigde STVV de voorsprong. Eén minpunt nochtans: op de rechterkant leed Caufriez slag om slinger balverlies en langs die kant kon Cercle toch één keer tegenprikken. Een hoge center viel tussen Teixeira, Lavalée en Schmidt. De aartsgevaarlijke Ugbo zette er zijn dikke teen tegen maar de bal zeilde over.

Een waarschuwing die geen verlengstuk kreeg. De geelhemden bleven de betere ploeg en bestookten Didillon met schoten van opnieuw Brüls en Lavalée. Tussendoor deed miljoenenaankoop Pavlovic nog een Cuesta’ke met Suzuki. Maar ref Lardot hield het, wat ons betreft, terecht bij geel. De Japanner was onderweg het leer kwijtgespeeld. 1-0 bij de rust was het verdict.

Teixeira verzilvert nieuw contract

Een terechte tussenstand. Desondanks greep Maes in. Brokkenpiloot Caufriez werd gewisseld voor Wolke Janssens. De bezoekers, in acute nood, probeerden in die tweede helft een 30-tal meter hoger te spelen en dus moest STVV wijken. Nadat Suzuki in de omschakeling nog een dubbele voorsprong liet liggen, kwam Hoggas aan de overkant dicht bij de gelijkmaker. Zijn streep verdween echter langs de verkeerde kant van de staak. De Truienaars verloren nu de greep op de wedstrijd en ontsnapten alweer, toen Musaba ook in twee tijden niet voorbij Schmidt geraakte. Invaller Janssens had het net als zijn voorganger niet onder de markt tegen Vitinho.

Maar toen de Brugse furie op het uur even uitdoofde, kreeg Cerkeltje prompt het deksel op de neus. Bij een mooi aangesneden vrijschop van Brüls ontsnapte Teixeira aan de aandacht van die andere miljoenenaankoop Marcelin en vermits Didillon aan de doellijn genageld bleef, kon de Portugees rustig binnenknikken. Zo verzilver je een nieuw contract. Ook interessant: met een goal en een assist had Brüls de door Maes verhoopte reactie in huis.

Het heilig vuur bij de bezoekers was nog niet helemaal gedoofd. Maar buiten een schot van invaller Hotic, over de lat geduwd door Schmidt, en een kopbal van Marcelin naast kwamen die niet meer. Durkin had zelfs nog het laatste woord. De eerste thuiszege tegen Cercle sinds 2006 leverde meteen drie gouden punten op voor STVV, dat nu enkel nog zichzelf in de voet kan schieten. Toen waren ze nog met drie in de degradatiestrijd: Moeskroen, Cercle en Waasland-Beveren.