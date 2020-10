OH Leuven houdt ook de drie punten thuis tegeen Zulte Waregem, waar de zorgen alleen maar verder toenemen

Een snedig counterend OHL heeft in eigen huis met 2-1 gewonnen van Zulte Waregem. Henry en Sowah brachten de Leuvenaars op een dubbele voorsprong, twee keer op aangeven van Mercier, maar na een tegentreffer van Berahino werd het nog spannend. De thuisploeg hield stand en behoudt zo contact met de top vier, terwijl de zorgen bij Zulte Waregem verder toenemen.

Na nog geen vier minuten kwam bij OHL Duplus - die de verrassing in de opstelling van Marc Brys was samen met Tshimanga - alleen voor doelman Bostyn te staan. De Fransman werkte ongelukkig af en besloot pal op de goalie. Een klein eerste kansje voor de bezoekers kwam er drie minuten later, maar Bruno besloot hoog over. Veel gevaarlijker werd het toen iets voor het kwartier Dompé uithaalde bij Zulte Waregem. OHL-doelman Romo moest met een kwieke reflex uitpakken om de 0-1 te voorkomen.

Het was morsen met de kansen aan beide kanten rond het kwartier. Mercier bracht vanop rechts voor tot bij Henry. De Franse spits is normaal een killer, maar mikte op Bostyn. Even later opnieuw de Leuvenaars: Maertens vertrok op links en via Sowah ging het naar assistkoning Mercier. Hij zette Henry voor doel, die slim overhoeks in doel mikte vanuit randje buitenspel. Leuven verdiend op voorsprong. Ei zo na stond het een minuut later al 1-1, maar Vossen knalde op Romo.

Tien minuten voor de rust zette OHL nog eens aan. Maertens probeerde het op aangeven van Mercier vanop de rand van de zestien met een goed schot, maar Bostyn bracht redding. Diezelfde Maertens kwam een minuutje later alleen voor doel te staan, maar trapte hoog over. Daarna was het opnieuw aan Zulte Waregem: Marcq met een niet ongevaarlijk afstandsschot, maar het belande over.

Foto: Photo News

Knappe dribbel

Meteen na de pauze dook bij de thuisploeg centrale verdediger Raemaekers voor doel op bij een voorzet van Mercier, de kopbal ging net over. Na tien minuutjes in de tweede helft leek Zulte Waregem langszij te komen. Seck kopte op aangeven van De Bock in doel, maar de goal werd terecht afgekeurd voor buitenspel. Op het uur probeerde ook Dompé het voor de gelijkmaker, maar zijn schot vanop een meter of twintig ging nipt naast.

Iets voorbij het uur verdubbelde OHL de voorsprong. Mercier stuurde van in de middencirkel Sowah diep. De Ghanees zette een knappe dribbel in en krulde vervolgens de 2-0 onhoudbaar in de verste hoek. Lang konden de Leuvenaars niet genieten van de comfortabele bonus, want het duurde nauwelijks vijf minuten voor Zulte Waregem met de aansluitingstreffer kwam. De OHL-defensie toonde zich van haar tamste kant, waardoor Berahino een voorzet van Oparé zomaar tegen de netten mocht koppen.

Het regende kansen, want meteen na de 2-1 haalde Mercier aan de overkant van ver uit. Bostyn moest snel naar de grond duiken om de bal uit zijn doel te houden. Even viel het allemaal wat stil, maar een kleine tien minuten voor affluiten kreeg Kainourgios een goeie kans op de gelijkmaker. Hij besloot echter naast van vlakbij het doel. Verder kwamen de troepen van Francky Dury niet meer, waardoor Zulte Waregem blijft steken op een veertiende plaats en zeven punten. OHL is met dubbel zoveel punten zesde.

OH Leuven: Romo, Duplus, Kotysch, Raemaekers, Tshimanga (76’ Bese), Hubert, Malinov (88’ Ngawa), Maertens (90’ Myny), Sowah, Mercier, Henry

Zulte Waregem: Bostyn, Opare (77’ Srarfi), Humphreys (67’ Kainourgios), Deschacht, De Bock, Seck, Marcq, Van Hecke, Bruno, Vossen (67’ Berahino), Dompé

Doelpunten: 19’ Henry (Mercier) 1-0, 63’ Sowah (Mercier) 2-0, 70’ Berahino (Opare) 2-1

Gele kaarten: 74’ Sowah

Rode kaarten: Geen

Strafschoppen: Geen

Toeschouwers: 3000

Scheidsrechter: Alexandre Boucaut