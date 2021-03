Antwerp laat dure punten liggen na twee prachtgoals van OH Leuven

“Alles 50-50 is voor hen”, hoorden we Nill De Pauw in de loop van de tweede helft sakkeren tegen de lijnrechter. Dat weerspiegelde zich uiteindelijk ook in de uitslag. OH Leuven en Antwerp legden maandagavond een evenwichtige pot voetbal op de mat. Uiteindelijk leverden twee wereldgoals de thuisploeg drie gouden punten op. De Great Old voelt de hete adem van zijn achtervolgers in de nek, terwijl OHL de aansluiting met de top vier behoudt.

De perstribune in het King Power at Den Dreef Stadion heeft één groot voordeel: de stoeltjes staan er zo ver van de schrijftafel dat je als journalist wel verplicht wordt op het puntje van je stoel te gaan zitten. Dat is handig als de wedstrijd je daar niet meteen toe dwingt.Het eerste kwart van OH Leuven-Antwerp was pover. Beide ploegen waren er duidelijk op gebrand vooral geen goal tegen te krijgen.

De bezoekers namen wel het initiatief, maar slaagden er niet in om een noemenswaardige kans bijeen te voetballen. Refaelov en Gerkens kregen Malinov en Hubert op hun lijf geplakt, terwijl Lamkel Zé in de tang zat bij de Leuvense driemansdefensie. De verrassing in die verdediging: Louis Patris, een 19-jarige Luikenaar die voor maandagavond nog geen minuut had gespeeld als prof. Voor de wedstrijd vroeg iedereen zich af: zou Brys en Brysje doen en alsnog een andere speler in de basis droppen? Patris begon gewoon aan de match. Soms verras je door niet te verrassen.

Dat werd pas echt duidelijk halfweg de eerste helft. Tamari ging op wandel vanop zijn rechterflank en werd door Le Marchand neergelegd aan de rand van de zestien. Een vrije trap voor OHL op een niet onaardige positie: een ingestudeerd nummertje, verwacht je dan. Mercier dacht er anders over en knalde de bal keihard in de linkerbovenhoek. Een wereldgoal. Wat die Fransman kan, kan ik ook, moet Tamari gedacht hebben. Amper vijf minuten na de openingsgoal kwam de Jordaniër opnieuw in balbezit op zijn rechterflank. Deze keer begon Tamari - ooit de Jordaanse Messi gedoopt, weet u nog? - niet aan een avondwandeling richting Antwerp-doel. Wel trapte hij de bal prinsheerlijk over De Wolf in de verste hoek: 2-0. Zijn eerste goal in Leuvense loondienst.

Werk aan de winkel voor Antwerp met de rust in zicht. De Great Old ging nog wel op zoek naar de aansluitingstreffer, maar kwam in de eerste helft niet meer tot scoren. Refaelov zag een knap afstandsschot overgetikt door Romo, terwijl De Pauw na een goeie counter onbegrijpelijk naast de kooi van de Venezolaan kopte.

Ook Mbokani scoort niet

Na rust kon OHL het spelletje spelen waarmee het ook aan de wedstrijd begonnen was. De thuisploeg liet Antwerp het spel maken, zonder ooit echt in de problemen te komen. Van zodra de Leuvenaars de bal veroverden, was de boodschap duidelijk: zo snel mogelijk koning Mercier aanspelen, die op zijn beurt loper Sowah en toren Henry moest zien te vinden. Het Leuvense schaakbord.

Twintig minuten voor tijd had Antwerp nog steeds niet gescoord. En dus haalde Vercauteren de grove middelen maar boven. Buta en Mbokani werden van de bank gehaald. Boya en de Pauw mochten gaan rusten. De bezoekers voetbalden nog enkele goeie kansen bij elkaar, maar zowel Refaelov als Mbokani vonden een sterk keepende Romo op hun weg.

OHL deed zo een gouden zaak. Het springt opnieuw naar de zevende plaats en houdt de hoop op play-off 1 levend. Antwerp blijft tweede, maar voelt wel de hete adem van Genk, Oostende en Anderlecht in de nek. Met matchen tegen Club Brugge, Anderlecht én Genk heeft de Great Old bovendien nog een loodzwaar slot van de competitie voor de boeg. Of hoe de strijd om play-off 1 plots nóg spannender wordt.