Heerlijk afstandsschot en halve panenka van Beerschot brengen Genk (en coach John van den Brom) in vieze papieren

KRC Genk moet de beker ledigen tot op de bodem, ook tegen Beerschot leed Racing een pijnlijke thuisnederlaag (1-2). In een frustrerende wedstrijd kreeg Genk een lesje in efficiëntie. De Limburgers staan nog steeds op de derde plaats, een half mirakel na deze pijnlijke 5 op 27.

Met Lucumi, Arteaga en Hrosovsky bracht John van den Brom drie verse krachten aan de aftrap in vergelijking met de midweeknederlaag in Oostende. Ze mochten onder een gunstig gesternte aan de wedstrijd beginnen: omdat Zulte Waregem de enige ploeg was uit de top 12 die de drie punten had gepakt, kon Racing een gouden zaak doen met het oog op een ticket voor play-off 1.

Sterk openingskwartier

Racing startte ook scherp en snedig met vijf prima mogelijkheden binnen het kwartier. Toch moest Vanhamel amper aan de bak: Arteaga en Onuachu trapten en kopten vanuit een kansrijke positie voorlangs, een actieve Ito viseerde op zijn beurt de buitenkant van de paal.

De thuisploeg liet na een overtuigende openingsfase het tempo zakken, Beerschot knokte zich vooral via de stijlrijke Sanusi in de wedstrijd. Te veel onnauwkeurigheden behoedde beide doelmannen echter voor gevaar. Vandevoordt, die veel autoriteit uitstraalde op stilstaande fases, kwam uiteindelijk wel één keer goed weg. Holzhauser kreeg veel ruimte én tijd om uit te halen, de Oostenrijker viseerde de bovenkant van de deklat.

Foto: BELGA

Fataal zondagsschot

De Genkse start van de tweede helft was minstens even enthousiast als die van de eerste. Vanhamel moest al na één minuut voor het eerst de handen uit de mouwen steken. De Beerschotdoelman kon de knappe zwieper van Heynen alleen maar afweren, McKenzie en Onuachu reageerden net niet scherp genoeg in de rebound.

Heynen lag met een knap aangesneden hoekschop ook aan de basis van een goeie kopkans van Lucumi. Maar hij mikte recht op Vanhamel, die ook een knal van de dribbelende Bongonda onschadelijk maakte. John van den Brom wisselde ook vroeg - Oyen verving een onzichtbare Toma - maar liep in minuut 65 tegen de pijnlijke 0-1 aan. Van den Bergh loste van op bijna 30 meter een zondagsschot, dat prompt buiten het bereik van in de winkelhaak vloog.

Foto: BELGA

Strafschop doet boeken dicht

De knal deed denken aan die van Theate in Oostende, hij typeert de situatie, waarin KRC Genk zich bevindt. Net zoals de onhoudbare kopstoot van Onuachu op opnieuw een hoekschop van Heynen. Hij spatte boven de kansloze Vanhamel uiteen op de deklat.

Om nog te zwijgen van de strafschop, die de thuisploeg tot overmaat van ramp tegen kreeg na ongelukkig hands van Munoz. Van op elf meter liet Holzhauser Racing de beker ledigen tot op de bodem (0-2). De heerlijke 1-2 van Hrosovsky, die zijn volley in het dak van het Beerschotdoel ramde, kwam zo te laat. Vijf op zevenentwintig bedraagt de oogst uit de laatste negen matchen. Het is een heus mirakel dat KRC Genk nog steeds derde staat, vier punten voor… nummer tien Charlero, vrijdag de volgende bestemming.

Foto: JEFFREY GAENS

KRC GENK: Vandevoordt - Munoz, McKenzie, Lucumi, Arteaga - Heynen, Hrosovsky - Ito, Toma, Bongonda - Onuachu.

BEERSCHOT: Vanhamel - Dom, Radic, Frans, Van den Bergh, Bourdin - Brogno, Pietermaat, Sanusi, Holzhauser - Suzuki.

VERVANGINGEN: 55’ Toma door Oyen, 71’ Bongonda door Dessers, 78’ Brogno door Coulibaly, 88’ Bourdin door Vorogovskyi, 93’ Suzuki door Prychynenko.

DOELPUNTEN: 65’ Van den Bergh 0-1, 82’ Holzhauser 0-2, 92’ Hrosovsky 1-2.

STRAFSCHOPPEN: 82’ Holzhauser (zet om).

GELE KAARTEN: 14’ Radic (late tackle), 58’ Sanusi (bal wegtrappen), 66’ Bongonda (late tackle), 81’ Munoz (handsbal), 89’ Pietermaat (smerige fout).

TOESCHOUWERS: gesloten deuren.

SCHEIDSRECHTER: Put.