Genk kan opnieuw niet winnen, Vukotic knalt Waasland-Beveren in de slotseconden langszij

Trainer Jess Thorup heeft ook zijn tweede match als trainer van RC Genk niet kunnen winnen. De Limburgers bleven op een 1-1 gelijkspel steken tegen een fris voetballend Waasland-Beveren. Genk leek met een gevleide zege terug te keren naar Limburg na een doelpunt van topschutter Onuachu, wie anders? Maar dat was buiten Vukotic gerekend. De Serviër knalde in de absolute slotseconde de verdiende gelijkmaker tegen de touwen.

Jess Thorup ging tegen Waasland-Beveren op zoek naar zijn eerste zege als trainer van RC Genk. Vorige week bleef de Deense trainer bij zijn debuut steken op een gelijkspel tegen KV Oostende. Maar de Limburgers hadden het niet onder de markt in de eerste helft tegen een gretig Waasland-Beveren. De bezoekers liepen van in het begin achter de feiten aan. Waasland-Beveren was veel scherper in de duels en kreeg veel ruimte om te voetballen. De vinnige Ito was de enige speler op niveau. Maar in de eerste helft kon Genk geen enkele uitgespeelde aanval op de mat brengen. Pijnlijk.

Foto: Photo News

Maar wat gezegd van Waasland-Beveren. Het was lang geleden dat we ze zo dominant zagen spelen op de Freethiel. Het moet van de periode van Philippe Clement geleden zijn. Deze ploeg straalt veel meer rust uit. Veel meer maturiteit. Heeft de club eindelijk de ideale mix tussen jonge talenten en ervaring gevonden? Trainer Nicky Hayen twijfelde niet en dropte nieuwkomers Georges Mandjeck en Michael Frey meteen in de basis. De Kameroense international hield samen met Bertone het middenveld goed op slot en liet het Beverse middenveld meteen draaien. Michael ‘The Tank’ Frey deed zijn bijnaam alle eer aan. De Zwitserse spits die gehuurd wordt van de Turkse topclub Fenerbache toonde zich stevig in duel en liep achter elke bal aan. Hier gaan ze in Beveren nog veel plezier aan beleven.

Het enige wat ontbrak was een doelpuntje. Topschutter Daan Heymans was er na acht minuten heel dicht bij. Na balverlies van Lucumi, niet de eerste keer, zette de thuisploeg een knappe aanval over verschillende stationnetjes op. Doelman Vandevoordt duwde de voorzet van Vukcevic recht in de voeten van Heymans, maar de 18-jarige doelman zette zijn foutje snel recht. Niet veel later zoefde een schicht van Sinani rakelings over de dwarsligger.

Foto: Photo News

In de tweede helft ging Waasland-Beveren op hetzelfde elan door. Na balverlies van Hrosovsky was de thuisploeg meteen gevaarlijk. Sinani mocht vanop de rand van de zestien aanleggen. Doelman Vandevoordt ranselde de bal knap uit de benedenhoek.

In de hoop het tij te keren schakelde Thorup over op plan B. Hij gooide met Dessers een extra spits in de strijd. En dat rendeerde meteen. Doelman Jackers stond eerst nog pal op een poging van Dessers, maar even later moest hij zich toch gewonnen geven. Wie anders dan topschutter Onuachu bracht zijn ploeg op voorsprong. De Nigeriaanse spits had nog geen bal goed geraakt, maar knikte zijn ploeg wel op voorsprong. Een gevleide voorsprong. En een koude douche voor Waasland-Beveren.

De thuisploeg ging nog op zoek naar de gelijkmaker. De ingevallen Efford kreeg nog de grootste kans, maar hij kon van dichtbij niet besluiten. Genk leek op een diefje met de drie punten aan de haal te gaan, maar het venijn zat in de staart. In de absolute slotseconden knalde Vukotic de meer dan verdiende gelijkmaker tegen de touwen. De Freethiel ontplofte.

Waasland-Beveren: Jackers, Wiegel, Schoonbaert, Vukotic, Vukcevic, Sinani, Mandjeck (72’ Efford), Bertone, Heymans, Frey, Albanese (87’ Koita)

RC Genk: Vandevoordt, Maehle, Cuesta, Lucumi, Uronen, Ito, Hrosovsky, Thorstvedt (55’ Dessers), Kouassi, Oyen (84’ Munoz), Onuachu

Doelpunten: 67’ Onuachu (Oyen) 0-1, 90’+5’ Vukotic (geen assist) 1-1

Gele kaarten: 17’ Vandevoordt, 32, Vukotic, 39’ Hrosovsky, 59’ Wiegel, 70’ Ito, 73’ Albanese

Rode kaarten:

Toeschouwers: 1.800

Scheidsrechter: Wim Smet