Zulte Waregem recht de rug na slechte eerste helft en houdt de punten thuis tegen Eupen

Net als in de Oostkantons eind december, heeft Zulte Waregem zondag tegen Eupen een achterstand omgezet in een overwinning. Na een erg zwakke helft stond het 0-1 in het krijt na een goal van Peeters, maar in de tweede helft zetten Pletinckx en De Bock de scheve situatie helemaal recht. Door de zege doet Essevee een uitstekende zaak in de strijd om de top acht.

Na de zware nederlagen tegen Club Brugge en Anderlecht stond Zulte Waregem terug met de voeten op de grond. Al was er geen man overboord, “want nu zeven op negen halen, moet volstaan om achtste te worden”, klonk het. Zonder de geschorste Damien Marcq en de geblesseerde Daniel Opare kwam het evenwel gehavend aan de aftrap. Al leek hen dat aanvankelijk weinig te deren, want Essevee startte fris en enthousiast aan de wedstrijd. Het scoorde ook, maar de grensrechter had goed gezien dat Dompé vanuit buitenspel vertrok.

Eupen heer en meester

Maar de goede start kreeg allesbehalve een vervolg. Eupen groeide in de match en nam het commando resoluut over. Dat resulteerde na dik twintig minuten ook in de voorsprong voor de bezoekers. En net als in Eupen viel de Eupense goal vanop vrije trap. De plaatsbal van Stef Peeters caprioleerde via het lichaam van Kainourgios voorbij een verbouwereerde Bostyn. De pudding bij Zulte Waregem zakte nu helemaal in. Prevljak en Ngoy kregen dé kans op 0-2.

Foto: BELGA

En Zulte Waregem? Dat kon slechts één keer echt gevaarlijk zijn: Bruno draaide zich goed vrij en kon besluiten, maar Defourny bracht redding. Ondertussen bleef Eupen voor dreiging zorgen. Dat Eupen voor rust geen tweede keer scoorde, was een half mirakel. Francky Dury had veel werk tijdens de pauze.

De verdedigers doen het

Of Dury zijn ploeg in de rust een donderpreek had gegeven, weten we niet. Feit is wel dat Zulte Waregem geprikkeld uit de kleedkamer kwam. Meteen moest Defourny ingrijpen op een poging van Bruno en ook op de trap van Jelle Vossen had de Eupense goalie een goede parade in huis. Even later moest hij zich echter toch gewonnen geven. Een afgeslagen voorzet viel voor de voeten van Ewoud Pletinckx die met een gekraakt schot voor de gelijkmaker zorgde.

Foto: BELGA

Eupen leek wat van slag, maar kon evengoed meteen terug op voorsprong staan. Louis Bostyn hield N’Dri echter met een schitterende parade van de 1-2. Voor het overige was het nu al Zulte Waregem dat de klok sloeg. Eupen presenteerde zich als een schim van de ploeg die de eerste helft zo had gedomineerd. Met een dubbele wissel probeerde Benat San José het evenwicht te herstellen, maar in dat opzicht was de rode kaart van Agbadou een dikke tegenvaller voor de Spaanse coach. Zeker als je weet dat Andreas Beck al even klaar stond om hem te komen vervangen.

En Zulte Waregem profiteerde optimaal van de numerieke meerderheid, want amper één minuut later stond het al op voorsprong. De Bock nam een hoekschop van Dompé vol op de slof en zette zijn ploeg op magistrale wijze op voorsprong.

Foto: BELGA

Zesde

Zulte Waregem rook bloed. Pletinckx miste nog een torenhoge kans op de 3-1 en ook Chory kon de score niet uitdiepen, maar het zou de thuisploeg echter worst wezen, want de drie punten waren binnen voor Essevee. Dankzij de zege springt Zulte Waregem over OH Leuven en Beerschot naar de zesde plaats. Play-off 2 komt nu wel heel dichtbij voor Francky Dury en de zijnen.