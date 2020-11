Moeskroen leeft nog: rode lantaarn zet scheve situatie recht op Cercle en wint voor het eerst (met dank aan VAR)

Moeskroen won met 1-2 een inhaalwedstrijd in de Jupiler Pro League op bezoek bij Cercle Brugge. Anthony Musaba bracht de thuisploeg iets voorbij het uur op voorsprong maar tien minuten voor tijd kopte Matias Silvestre de gelijkmaker binnen. Na tussenkomst van de VAR schoot Harlem-Eddy Gnohere vijf minuten later via strafschop de winnende treffer tegen de touwen. Moeskroen blijft wel laatste met zes punten, maar dat zijn er maar twee minder dan Waasland-Beveren, dat dinsdag ook zijn inhaalmatch (tegen KV Oostende) won.

De midweekwedstrijd inspireerde geen van beide trainers tot grote personele ingrepen. Zowel Cercle als Moeskroen trad namelijk met dezelfde elf aan als afgelopen weekend. Kylian Hazard zat bij Cercle Brugge opnieuw niet in de wedstrijdkern.

Moeskroen-trainer Simao gaf vooraf aan dat hij - ondanks de 4-1-nederlaag - vooral de goede eerste helft van zijn team op Racing Genk wilde onthouden. In de openingsminuten leek Moeskroen ook op dat elan verder te gaan: het probeerde Cercle hoog vast te zetten en kon via een afstandsschot van Bakic voor de eerste dreiging zorgen.

Foto: Photo News

Potige wedstrijd

Lang duurde het enthousiasme van de bezoekers echter niet en al snel nam Cercle de partij in handen. Dat resulteerde op het kwartier in een grote mogelijkheid voor de vereniging: Hoggas plaatste de bal prinsheerlijk over Koffi, maar de paal bracht redding voor Moeskroen. In de herneming trapte Musaba wild voorlangs.

Qua doelkansen bleef het voor het overige beperkt tot enkele ongevaarlijke kopballetjes en schoten. Niets waarover de doelmannen zich grote zorgen moesten maken. Wel ging het er soms stevig aan toe: in een tijdbestek van amper tien minuten vielen vier gele kaarten te noteren, netjes verdeeld over de beide ploegen. En de vele overtredingen deden het spelniveau kennelijk geen deugd. Op slag van rust kregen we dan toch nog een grote kans te zien. Hoggas dook alleen op voor de Moeskroense doelman, maar besloot te zwak. Als er een ploeg die aansprak maakte op de voorsprong, was het Cercle. Maar 0-0 was een logische ruststand.

Foto: Photo News

Moeskroen knokt zich terug

Ook bij aanvang van de tweede helft toonde Moeskroen aanvallende intenties, maar net als voor rust doofden die snel uit. Opnieuw was de eerste kans voor de thuisploeg. Vitinho zag zijn poging echter gestuit door Koffi. Even later kon Ugbo een vrije trap van Hoggas niet in doel verlengen. Het zou slechts uitstel van executie blijken voor de bezoekers, want even later waande Cercle zich even Barcelona. Het combineerde zich uitstekend door de Moeskroen-verdediging en Musaba kon de openingsgoal eenvoudig tegen de touwen werken na een knappe collectieve actie.

Nog geen vijf minuten later leek Taravel de Brugse voorsprong al te verdubbelen, maar de VAR floot hem terug. De veer bij Moeskroen leek gebroken en de Henegouwers maakten nu helemaal niets meer klaar. En toch: uit het niets viel plots de gelijkmaker van Silvestre. Hij werkte een doorgekopte hoekschop in doel. Moeskroen in euforie. En het werd nog beter voor de rode lantaarn toen ref Boterberg na tussenkomst van de VAR naar de stip wees na een overtreding van Lopes op Ciranni. Gnohéré faalde niet: Moeskroen op voorsprong!

Dat Moeskroen twee keer in een wedstrijd scoorde was op zich al een straffe prestatie, de laatste keer dat het daar in slaagde was immers in februari. Cercle Brugge probeerde nog terug te knokken, maar tevergeefs: ondanks een opstootje in de slotminuut hield Moeskroen stand en pakte het zijn eerste zege van het seizoen. De ontlading was enorm bij Les Hurlus.

In de stand komt Moeskroen zo opnieuw op twee punten van Waasland-Beveren, dat gisteren ook zijn inhaalmatch wist te winnen. Cercle laat zo de kans liggen om zijn wagonnetje aan te haken bij de koplopers.