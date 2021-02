Beerschot geeft in slotfase zege helemaal weg: KV Mechelen scoort nog tweemaal in laatste vier minuten

KV Mechelen heeft Beerschot voor de tweede keer in vier dagen een pijnlijke tik uitgedeeld. De Mannekes leken lange tijd op weg naar een revanche voor de nederlaag in het bekerduel, maar gaven in de slotfase een driepunter nog helemaal uit handen: 1-2. Malinwa springt in het klassement over Beerschot naar de achtste plaats.

Beerschot en KV Mechelen stonden zondagmiddag voor de tweede keer in vier dagen tegenover elkaar. Zo saai de bekerconfrontate van donderdag was, zo aangenaam was het wedstrijdbegin in het competitieduel. Meer tempo, meer animo en meer doelgevaar. Beerschot, met vijf nieuwe namen tussen de lijnen, besloot deze keer om van bij het eerste fluitsignaal wel mee te voetballen. Het leverde een openingsfase op waarin het spel vlot over en weer ging.

De thuisploeg voetbalde dan wel mee, de beste combinaties kwamen van de bezoekers. Vranckx zag in de tweede minuut al een schot afgeblokt door Radic. Eén van de exponenten van het combinatievoetbal bij Malinwa was Kaboré. De toekomstige pion van Manchester City zette na een kwartier vlotjes Van den Bergh in de wind en dropte het leer in de zestien tot bij De Camargo. De voormalige Rode Duivel probeerde Vanhamel tegenvoets te grazen te nemen, de Kielse captain zat er nog met een voetje bij. Halfweg de eerste helft moest Kaboré met een blessure het veld verlaten. Een domper. Met het wegvallen van de Burkinees verdween voor een groot deel het gif uit de Mechelse acties, al zette Schoofs met een strak afstandsschot Vanhamel nog wel aan het werk.

En Beerschot dan? Geen gebrek aan goede intenties bij de Mannekes, alleen zagen ze die goede bedoelingen te weinig vertaald in doelgevaar. Holzhauser was de enige die voor rust Thoelen met een knap afstandsschot aan het werk zette, de Mechelse goalie zweefde de poging van de Oostenrijker uit zijn doelvlak. Een schot van Van den Bergh belandde in het zijnet.

Lichte strafschop

Een onzichtbare Brogno, voor het eerst sinds 17 oktober aan de aftrap, brak met een individuele actie na de pauze de wedstrijd helemaal open. De aanvaller zette een slalom in de zestien in en ging na een licht contact met Schoofs tegen de vlakte. Verboomen legde de bal op de stip. Een twijfelachtige beslissing, al greep ook de VAR na het bekijken van de beelden niet in. Holhzauser nam het geschenk gretig aan, zette Thoelen op het verkeerde been en duwde vanop de stip zijn twaalfde van het seizoen tegen de touwen. Meteen de laatste actie van de Oostenrijker, die met een blessure naar de kant moest.

Na de voorsprong kroop Beerschot terug in zijn egelstelling. KV Mechelen voerde de druk op, maar slaagde er amper in om een opening te vinden. Een schot van Mrabti werd afgeblokt door Van den Bergh, Storm besloot alleen voor Vanhamel ver naast. Op de tegenaanval vergaten Suzuki en Eleke om de wedstrijd definitief te beslissen.

Het leek allemaal niets uit te maken. Beerschot was op weg naar de eerste thuiszege sinds eind november tegen Anderlecht. Tot KV Mechelen in de slotfase nog haasje-over speelde. Walsh gleed in de slotminuut op aangeven van Storm de Kakkers op gelijke hoogte, in de toegevoegde tijd zorgde Druijf op een vlijmscherpe tegenaanval nog voor de winning goal.

Ook in het klassement spelen KV Mechelen en Beerschot haasje-over. Malinwa hijst zich naast KV Oostende en wordt achtste op twee punten van de vierde plaats. Beerschot, dat tot de 90e minuut virtueel vijfde stond, valt voor het eerst sinds lang uit de linkerkolom.