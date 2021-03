Speels Club spoelt bekerkater door met vlotte zege tegen Zulte Waregem (3-0), dat slechte zaak doet met oog op PO1

Brugge - En of ze hun frustratie hebben kunnen botvieren. Club Brugge rechtte de rug na de bekeruitschakeling met een vlotte zege tegen Zulte Waregem: 3-0. Vooral na de rust was Essevee de speelbal van een uitstekend blauw-zwart, waar de bal erg vlot van voet tot voet ging. We trappen een open deur in: spannend wordt Play-off 1 niet bepaald, want Club telt alweer 15 punten voorsprong op Antwerp met nog twee matchen in te halen.

Na de dubbele opdoffer in de Europa League en de Croky Cup moest Club Brugge wat frustratie kwijt, en dat lukte ook tegen Zulte Waregem, dat ook strijdt voor Play-off 1 na een uitstekende remonte in het klassement. Blauw-zwart domineerde vanaf het begin, al was Essevee twee keer gevaarlijk via Bruno. Eerst verijdelden Kossounou en Mignolet samen de 0-1 - er werd ook gevlagd voor offside - daarna miste Bruno alleen voor de Brugse doelman zijn controle. Aan de overkant had Lang daar een verrassend schot uit een scherpe hoek over gezet. De vuisten van Bostyn waren net niet verschroeid.

De match brok los halverwege de eerste helft. Club was al twee keer gevaarlijk geweest op de tegenaan al na balverlies op het middenveld van Zulte Waregem, en de derde keer bleek scheepsrecht. Lang leverde een prima pre-assist op Chong, die eerst nog Bostyn vond. Badji stond op de goede plaats om de rebound binnen te duwen: 1-0. Die vierde met de typische Black Lives Matter-beweging.

Foto: BELGA

Opvallend: tien minuten later werd de doelpuntenmaker op het halfuur al naar de kant gehaald. Niet omwille van een blessure, wél omdat Clement zag dat Badji eigenlijk zowat alles verkeerd deed. Een doelpunt redde hem niet van een pijnlijke vervanging: de jonge Pérez mocht voor de tweede keer opdraven bij de Brugse hoofdmacht. Essevee had niet geleerd uit die 1-0: Club mocht nog voor de rust een tweede keer scoren na knullig balverlies. Sobol stoomde mooi door naar doel en mocht het zelf in twee keer afwerken. Match gespeeld bij de rust.

Volledig Nederlandse 3-0

De tweede helft werd een ouderwets spelletje kat en muis. Club overrompelde de bezoekers helemaal met vlot combinatiespel, en we kregen ook nog twee knappe doelpunten te zien. Lang scoorde voor het eerst sinds zijn coronabesmetting na een volledig Nederlandse goal. Vormer stuurde Chong goed diep, en die bediende Lang met een strakke assist aan de tweede paal. De afwerking bleek een koel kunstje. En een andere goal van Vormer werd uiteindelijk nog afgekeurd. De kapitein werkte een assist van Lang mooi af, maar Pérez - die ook sprong naar de bal maar hem niet raakte - bleek enkele centimeters buitenspel te staan. Soms wou Club het zelfs té mooi doen en de bal haast letterlijk in doel lopen. Had het iets efficiënter geweest, kon er makkelijk een forfaitscore op het bord staan.

De voorsprong op Antwerp is dus opnieuw 15 punten, met nog twee inhaalmatchen voor blauw-zwart op het programma. Zulte Waregem doet dan weer een slechte zaak met het oog op PO1, als het dat al echt ambieerde.