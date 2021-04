Na jaren flirten is degradatie nu toch een feit voor Moeskroen: Club Brugge duwt de Waalse club naar 1B door met 4-2 te winnen

Moeskroen verdwijnt naar de krochten van 1B. De Waalse club kon geen punt pakken tegen Club Brugge, terwijl Waasland-Beveren ging winnen op OHL. Zo zakken Les Hurlus naar de achttiende en laatste plaats. Club Brugge was met 4-2 een maatje te groot voor Moeskroen op de slotspeeldag van de reguliere competitie.

Geen fans, wel zo’n 500 oude elektronische toestellen waren live getuige van de laatste match van Moeskroen in 1A. De Waalse ploeg had aan een punt genoeg, maar ontsnapte niet aan rechtstreekse degradatie door de nederlaag tegen Club Brugge en de 1-2-zege van Waasland-Beveren op OHL.

Of het de toestellen in de tribune allemaal iets kon schelen, is maar de vraag. Het ging om een actie van Recupel. Uit onderzoek van de vzw, die de inzameling en verwerking van afgedankte elektro-apparaten organiseert in België, blijkt dat er maar liefst 9 miljoen kapotte elektronische toestellen stof liggen te vergaren in de Belgische huishoudens. Genoeg om de zitplaatsen van maar liefst 300 voetbalstadions mee te vullen. Daarom maakten Recupel van de gelegenheid gebruik om een belangrijke boodschap onder de aandacht te brengen: breng kapot elektro naar een Recupel-punt zodat het gerecycleerd kan worden tot nieuwe grondstoffen.

Foto: BELGA

Maar terug naar de essentie. Voor Club stond alleen een zo groot mogelijke voorsprong in de play-offs op het programma. Moeskroen daarentegen moest vol aan de bak om rechtstreekse degradatie te vermijden. Van plaats zeventien was het al zeker, maar Waasland-Beveren kon mits verlies van Moeskroen en mits winst van zichzelf Moeskroen nog naar de achttiende en laatste plaats duwen.

In de beginfase voetbalde Moeskroen goed mee en toonde het enkele aanvallende intenties, maar dat was van korte duur. Na tien minuten was het Vanaken die voor het eerste schot op doel zorgde. Sobol zette zich goed door op links en vond Noa Lang, die de geblesseerde Badji verving, in de zestien. Die legde goed af voor Vanaken, maar zijn schot miste power en precisie. Na die eerste kans voor Club nam de thuisploeg het commando stevig in handen. Al vloeiden daar niet zo heel veel grote kansen uit voort.

Bij Moeskroen kwam het gevaar van Tabekou. Hij ontfutselde Rits de bal dichtbij de Brugse zestien en besloot te schieten, maar Mignolet redde. Even later had Tabekou een nieuwe rush op rechts in huis. Hij zette Mechele op het verkeerde been, maar zijn schot was weer niet goed genoeg en suisde over.

Foto: BELGA

Aan de overkant zocht Club geduldiger naar een doelpunt. De Ketelaere, Vormer en Lang combineerden vlot in de kleine ruimte in de vijandige zestien, maar het schot van De Ketelaere was niet precies genoeg en ging naast. Ook de flankvoorzetten misten precisie.

Iets voorbij het halfuur lukte het dan toch voor Club, met het beproefde recept. De Ketelaere vond de achterlijn en legde de bal terug naar Dost die goed was ingelopen en binnen knalde van heel dichtbij. De VAR keurde het doelpunt echter terecht af, want Dost liep in de fase net voor de pass van De Ketelaere buitenspel. Onmiddellijke daarna had Tabekou aan de overkant opnieuw een goede ingeving. Hij zette hard voor, Harbaoui miste op een haar na de bal.

Lang die al een hele wedstrijd goed tussen de lijnen liep, had nog een harde knal van dichtbij in huis, maar kon Koffi er niet mee verrassen. In de tweede helft startte Van der Brempt helft in de plaats van Mata, die had zijn vijfde gele kaart gepakt en is dus geschorst voor eerste wedstrijd van de Champions’ play-offs.

Vijf minuten na de rust mocht Harbaoui de grasmat van Jan Breydel kussen. De Tunesier had net de 0-1 tegen de netten gekopt nadat Sobol zich had laten ringeloren door Ciranni. Die vond met zijn voorzet de vrijstaande Harbaoui. Een gouden doelpunt voor Moeskroen. Bijna meteen daarna kreeg Waasland-Beveren dat al een tijd voorstond op OHL een tegentreffer binnen. Les Hurlus op rozen.

Foto: BELGA

Al was de vreugde van Simao aan de zijlijn van korte duur. Minder dan vijf minuten later liep De Ketelaere een doorgekopte corner binnen. Moeskroen was nochtans gewaarschuwd, want Club scoort wel vaker uit een corner. Net voorbij het uur maakte Club dan ook de 2-1, opnieuw via een corner. Het doelpunt van Vanaken werd eerst afgekeurd voor buitenspel, maar de VAR zette dat recht. Club Brugge toch op voorsprong. Intussen stond ook Waasland-Beveren weer op voorsprong.

Foto: BELGA

De situatie zag er alsmaar benarder uit voor Moeskroen, want blauw-zwart ging op zoek naar de 3-1. Maar als een duivel uit een doosje was het wonderwel Moeskroen dat op een corner de 2-2 maakte. Silvestre was deze keer de reddende engel: Moeskroen weer virtueel op de zeventiende plaats...

Maar concurrent Waasland-Beveren stond opnieuw op voorsprong op het veld van OHL: Moeskroen moest dus minstens een punt pakken. Maar dat was buiten Lang gerekend. Op een voorzet schoof hij de 3-2 binnen. En Dost maakte er in het slot zelfs nog 4-2 van.

Moeskroen verdwijnt zo met zekerheid naar 1B, Waasland-Beveren mag zich opmaken voor barragewedstrijden tegen Seraing.