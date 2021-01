Tissoudali bezorgt Beerschot met prachtgoal de zege tegen OHL in zijn vermoedelijke afscheidsmatch

Met een parel van een doelpunt heeft Tarik Tissoudali Beerschot de zege bezorgd op het veld van OHL. Voor de Nederlander was het waarschijnlijk zijn afscheid van de Ratten, want hij is op weg naar AA Gent. Na de 0-1 zege in Leuven is Beerschot vijfde, terwijl OHL terugvalt naar plaats acht.

Tempo, intensiteit en twee ploegen die vol op de aanval inzetten. Meer dan wat OHL en Beerschot in de eerste helft op de mat brachten, kan een voetballiefhebber niet wensen. De openingsfase was voor Beerschot, waar Tissoudali aan de aftrap verscheen in wat waarschijnlijk zijn afscheidswedstijd was voor hij naar Gent vertrekt. De Ratten waren dreigender en scherper, maar de eerste grote kans was voor OHL. Sowah speelde een doorsteekbal op de lopende Schrijvers, die op doelman Vanhamel mikte. Ook de bezoekers kregen op hun beurt een reuzekans: Suzuki besloot van vlakbij het doel op keeper Romo.

Na de sterke start van Beerschot nam OHL over. Het eiste vooral de bal op, maar het aantal kansen was in evenwicht. Een sterke Vlietinck haalde op zijn rechterflank de achterkant en bracht uitstekend voor tot bij Schrijvers, maar die trapte hoog over. Even later kreeg Mercier dé kans van de eerste helft toen hij alleen op doel af kon, maar Vanhamel behoedde de Mannekes met een goeie save voor de 1-0. Dat Mercier aan de aftrap verscheen was overigens een kleine verrassing, nadat hij in Charleroi een voetblessure opliep. Aan de overkant kwam ook Suzuki nog in de buurt van de openingstreffer, maar Romo kon met de onderkant van zijn hand redding brengen.

Prachtgoal Tissoudali

De eerste mogelijkheid na de pauze was voor Holzhauser. De Oostenrijker mikte naar de rechterbenedenhoek, maar Romo lag op de juiste plaats om af te stoppen. Het wedstrijdbeeld van de tweede helft was helemaal anders: er werd minder goed gecombineerd en het was niet langer voetbal om duimen vingers bij af te likken. Het aantal kansen nam ook af. OHL kwam er nog zelden uit. De Norre legde het leer wel nog eens van ver op het hoofd van Schrijvers, die naast kopte.

Een kwartier voor tijd ontbond Tissoudali zijn duivels. Hij zette met één dribbel De Norre, Jemelka en Ngawa in de wind en joeg vervolgens ook zelf de 0-1 voorbij Romo. Prachtig doelpunt. OHL vond geen antwoord meer. Verder dan een schotje van Schrijvers op Vanhamel kwamen de Leuvenaars niet meer. Voor de zesde keer op rij al haalde Beerschot het zo van OHL.