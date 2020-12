Achtste (!) gelijkspel voor Vincent Kompany: Anderlecht kan ook op Zulte Waregem niet winnen

Anderlecht zit in nesten. Paars-wit kwam op Zulte Waregem opnieuw niet verder dan een 2-2 en het zit nu aan een reeks van 3 op 12. Toen het onmondige paars-wit dan toch op voorsprong klom, lieten ze het initiatief te veel aan Essevee. Gevolg: een achtste gelijkspel en de crisis die om de hoek loert. Volgende week wacht RC Genk.

Een wijze man zei ooit: “Een goal is als een knappe vrouw. Je moet er recht op af gaan of je verovert haar nooit.”

Wat is dat toch met Anderlecht? Die gasten draaien quasi wekelijks als verliefde pubers rond de Prom Queen, maar geen één durft de eerste stap te zetten. Dikwijls hebben de Brusselaars nochtans een grote mond - boys will be boys - en roepen ze: nu gaan we scoren. Helaas, het blijft vaak bij erg schuchtere toenaderingen. Een stapje vooruit zetten, maar dan terugkeren. In de hele competitie gingen zelfs maar 35% van hun doelpogingen binnen het kader. Alleen Moeskroen en STVV deden het slechter.

Vreselijk veld

Zo was het ook in Zulte Waregem. Paars-wit domineerde wel, maar het tempo lag weer te laag om echt gevaar te creëren. Vincent Kompany had nochtans alleen maar Verschaeren voor Vlap gewisseld, maar veel automatismen of vloeiende combinaties zag je niet. Dat lag ook aan de erbarmelijke staat van het veld. Had Dury de grasmat vooraf laten verticuteren? Het zorgde ervoor dat de RSCA-aanvallen vaak stropten. Bundu knalde eens een rebound naast en Mukairu - weliswaar in offside- miste zowaar voor een lege kooi.

Foto: BELGA

Al was het nu ook niet zo dat de goal aan de overkant overstelpt werd met aandacht. Bijna schreeuwde ze Me Too, maar Essevee heeft ook niet de koningen van de versiertrucs in zijn rangen. De enige die daar niet zoveel moeite mee had was Ibrahima Seck. De thuisploeg nam één keer initiatief met enkele goeie passes, Srarfi zette voor en Seck kopte binnen. He’s the man. Francky Dury verdiende een pluim omdat hij bewust zijn torens Chory en Seck in de box kreeg. Mykhaylichenko werd afgetroefd.

Bij Anderlecht hadden ze meer efficiëntie nodig. Bundu gaf echter weer niet thuis en ook Verschaeren drukte zijn stempel te weinig. Wat hadden de aanvallers deze week dan geleerd van spitsentrainer Luc Nilis? Die zat alvast niet langs de lijn, maar keek ongetwijfeld toe. Lucky Luc zag hoe Mukairu groeide in de wedstrijd en hoe Lukas Nmecha Deschacht een zware avond bezorgde. Bij een lange pass ontweek de Duitser de buitenspelval en schoot hij overhoeks de 1-1 binnen. De Prom Queen voelde zich gevleid. Nmecha blijft de grootse klasbak die Anderlecht vaak overeind houdt.

Helaas was een gelijkspel aan de Gaverbeek - na de recente 2 op 9 - lang niet genoeg voor Anderlecht. De fans die ongeduldig worden zouden daar nooit vrede mee nemen. Kompany ergerde zich trouwens regelmatig aan de passjes achteruit en na de pauze moest zijn ploeg duidelijk meer naar voren trekken. Het leverde iets meer gevaar op en ook Albert Sambi Lokonga heeft leren scoren (van Nilis?). Na een goeie combinatie stapte Deschacht verkeerd uit waarna de middenvelder alleen op doel kon afgaan. Hij faalde niet: 1-2.

Penalty of niet?

Anderlecht straalde. Het mooiste meisje hing plots aan de arm en Kompany wilde doorgaan. Hij bracht met Amuzu en Dauda zelfs verse aanvallers in de plaats van Bundu en Mukairu. Zulte Waregem wilde echter niet met lege handen achterblijven. Hun begeerde was wellicht minder knap, maar ze trokken nog één keer hun stoute schoenen aan. En hoe? Een knappe één-twee tussen Dompé en Bruno leverde een schietkans en Bruno klopte Wellenreuther. Het was niet in de voor RSCA vermalededijde laatste tien minuten, maar Anderlecht zag de punten toch weer wegglippen. Ook omdat ze geen penalty kregen na handspel van Marcq. De videoref riep scheidsrechter Boterberg nochtans naar het schermpje.

Dit resultaat zal ervoor zorgen dat het onrustig blijft in het Lotto Park. De Brusselaars hebben nu 3 op 12 en treffen volgende vrijdag RC Genk. Pikken de fans dat nog? Wat resultaten betreft gaat het van kwaad naar erger. De mooiste vrouwen draaien hun hoofd niet meer naar Anderlecht. De wijze man was trouwens mijn vader.