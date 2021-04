Tienkoppig Cercle Brugge houdt Beerschot in bedwang en doet uitstekende zaak in degradatiestrijd

Cercle Brugge deed zondagmiddag wat het moest doen en hield de drie punten thuis tegen Beerschot, ook al was het met de hakken over de sloot. Groen-zwart kwam vrij vroeg op voorsprong en kon die ook verdubbelen van op de stip langs topscorer Ugbo. Na de rode kaart van Velkovski moest Cercle wel nog meer dan een helft met tien man verder. De paniek sloeg vaak toe, zeker toen Van Den Bergh milderde maar Cercle hield wel stand. Het loopt dus weer verder weg van Waasland-Beveren en wipt voorlopig ook over Moeskroen.

“We hebben het zelf in handen”, meldde Yves Vanderhaeghe in de aanloop naar de cruciale match tegen Beerschot. Na de training trok men op Paaszaterdag ook op afzondering naar Oostkamp maar daar liep tegen de avond twee keer slecht nieuws binnen. De overwinningen van Waasland-Beveren en Sint-Truiden zorgden voor nog meer druk. Er stond veel op het spel voor Cercle en dat merkte je ook in de tribune. De hele Monaco-top met Ceo Oleg Petrov, zijn assistenten Ivanov en Militi alsook sportief directeur Paul Mitchell was aanwezig.

Ze zaten amper goed neer of één van hun spelers had ei zo na gescoord. Aan de verkeerde kant echter want Velkovski devieerde de corner van Holzhauser wat ongelukkig tegen de buitenkant van de kruising. Cercle kwam daar dus goed weg. De Bulgaar, die voor het eerst in lange tijd weer mocht starten, deed het voorts overigens prima als linksachter. Hij lag ook aan de basis van de openingstreffer. Bij zijn corner won Bates het luchtduel van Radic en Giulian Biancone, de tweede centrale verdediger verlengde de bal in doel.

Foto: BELGA

Marcelin was op Gent uitgevallen en Biancone deed het toen prima als vervanger en Vanderhaeghe liet hem gewoon staan in de vijfmansdefensie naast Bates en de sterke Pavlovic. De Serviër speelde de afgelopen tien dagen drie keer 90 minuten met zijn land en als Cercle zich straks redt, zal dat vooral mee de verdienste van Pavlovic geweest zijn. Met het niveau dat de Servische verdediger tegenwoordig haalt, is de kans erg groot dat hij straks terugkeert naar Monaco. Pavlovic zorgde er ook voor dat zijn ploeg de voorsprong kon verdubbelen. Hij rukte vol overgave op en Sanusi verslikte zich aan de rand van de zestien als een miniem en Van Driessche aarzelde geen seconde om naar de stip te wijzen.

Kevin Hoggas had de laatste strafschop van Cercle gemist en liet nu Ugbo trappen. De topscorer faalde niet. Hij nam een aanloopje en liet Vanhamel geen kans. 2-0 en Cercle in een droompositie. Niet voor de eerste keer dit seizoen bracht het zichzelf echter weer in de problemen. De meeste aanvallen liepen over links langs Velkovski maar de Bulgaar ging bij zijn tackle veel te hard in op Pietermaat en raakte hem op kniehoogte. Van Driessche aarzelde nu wel, trok eerst geel maar werd dan door VAR Nathan Verboomen gevraagd om naar de beelden te komen kijken. Hij maakte het geel ongedaan en maakte er terecht rood van.

Cercle met tien dus en het haalde niet zonder ongemakjes de rust. Vanderhaeghe moest achterin noodgedwongen met vier man verder en zette eerst Pavlovic op de linkerflank, maar dat ging de Serviër niet zo goed af. Biancone loste hem af maar voor de tweede helft offerde men Deman op en zette men met Corryn een echte linksachter op positie vijf. Cercle wankelde met zijn tienen wat in de aanloop naar de pauze. Zo trof Dom de paal en er waren ook kansen voor Suzuki en Pietermaat.

Foto: BELGA

Van den Bergh mildert

Will Still probeerde de numerieke meerderheid wat meer te benutten en spiegelde zijn opstelling weer door ook met vier achterin te gaan spelen. Frans en de zwakke Vorogovskiy werden opgeoffered voor Bourdin en Sanyang. De aansluitingstreffer volgde snel. Een domme fout van Biancone leverde Beerschot een vrijschop op en met Holzhauser hebben ze daarvoor natuurlijk de perfecte man in huis. Ze waren bij Cercle nochtans verwittigd voor de stilstaande fases van Beerschot maar Van Den Bergh kon toch ongehinderd binnenkoppen.

Beerschot dus weer in de match en Cercle kneep de billen. Beerschot bleef rustig opbouwen en de vrije man zoeken. Dat lukte een paar keer vrij goed maar zonder veel gevaar evenwel. Still haalde ook Bakkali van de bank in de hoop dat hij met een actie iets kon forceren maar de huurspeler van Anderlecht slaagde daar ook niet echt in. Cercle vond zichzelf terug uit met een stevige organisatie en vocht voor elke meter. Met Van Der Bruggen en Denkey bracht Vanderhaeghe nog vers bloed in en alle beetjes hielpen. Cercle doet een heel goede zaak en als het volgend weekend ook nog thuis wint van OHL, is het zo goed als zeker van weer een verlengd verblijf in 1A. Het zal dan wel Velkovski (uitsluiting) en Biancone (vijfde geel) moeten missen.

Foto: BELGA

Scheidsrechter: Bram Van Driessche

Cercle Brugge: Didillon, Decostere, Biancone, Bates, Pavlovic, Velkovski, Lopes (88’Hotic), Vanhoutte, Hoggas (75’ Van Der Bruggen), Deman(46’ Corryn), Ugbo (75’ Denkey)

Beerschot: Vanhamel, Radic, Frans (46’ Bourdin), Van Den Bergh, Dom, Pietermaat (80’ Eleke), Holzhauzer, Sanusi, Vorogovskiy (46’ Sanyang), Brogno (65’ Bakkali), Suzuki

Doelpunten: 18’ Biancone (Bates) 1-0, 33’ Ugbo (strafschop) 2-0, 50’ Van Den Bergh ( Holzhauser 2-1

Gele kaarten: 32’Sanusi (fout), 43’ Lopes (fout), 49’ Biancone (fout), 73’ Ugbo (protest)

Rode kaarten: 36’ Velokvski (fout)