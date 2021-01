Anderlecht ontsnapt aan verlies tegen Moeskroen na late penalty, maar uitrapport blijft dramatisch

Anderlecht zakt weg. Paars-wit sukkelde zich op Moeskroen na geflater nog wel naar een 1-1 gelijkspel via een penalty van Nmecha, maar buitenshuis oogt het rapport echt dramatisch. Sinds 23 oktober op Kortrijk werd op verplaatsing niet meer gewonnen en sindsdien kwam RSCA in uitwedstrijden niet verder dan 3 op 21. Als je natuurlijk geen veldgoals maakt, kun je niet winnen en wordt Play-off 1 echt onmogelijk.

Wie ergens op bezoek gaat, brengt een cadeau mee. Het zijn bij Anderlecht erg welopgevoede jongens die de etiquette kennen. Gastheer Moeskroen zorgde nochtans niet voor de warmste ontvangst - op hun veld breek je je enkels - maar RSCA bood ze toch een doelpuntje aan. De manier waarop Matt Miazga, Hannes Delcroix en Timon Wellenreuther die goal weggaven was comedy capers. De conversatie moet ongeveer zo zijn gegaan.

Miazga: “Hannes, pak jij die bal maar, hoor.”

Delcroix: “Nee Matt, aan jou de eer. Jij staat beter opgesteld.”

Miazga: “Anders moet Timon hem oprapen. Timon?”

Wellenreuther: “Euh.”

Ondertussen was Bruno Xadas het onderonsje komen storen en hij duwde de bal binnen. Pijnlijk. Als je zelf zo moeilijk veldgoals maakt en op zo’n patattenveld voetbalt, kom je beter niet op achterstand. Anderlecht had het moeilijk om het tempo op te drijven. Kompany had Cullen rust gegund waardoor Sambi Lokonga weer in de ploeg kwam. Nieuwkomer Abdoulay Diaby had al last van zijn rug en werd gespaard. Het gaat toch niet beginnen, hé? Dit kwam de productiviteit niet ten goede.

Foto: BELGA

Goal afgekeurd

Terwijl paars-wit in de voorbije matchen nog veel kansen creëerde, was dat nu niet het geval. Ja, er was een schot van Mukairu en één goeie pegel van Sambi, maar tegen 200 km per uur spelen was dit niet. Slechts één keer leverde een goeie combinatie resultaat op. Amuzu vond Vlap die Mukairu bediende en die scoorde. Helaas kwam de VAR tussen, want Ciske Amuzu was vertrokken vanuit offside. Dan scoor je nog eens een veldgoal, wordt ze afgekeurd. RSCA heeft echt geen geluk. Al is geluk ook iets wat je afdwingt.

Het probleem van dit Anderlecht is ook dat er geen plan B is. Als ze een gelijkmaker moeten scoren, blijven ze dat op dezelfde manier doen. Met dezelfde combinaties en looplijnen. Eens kiezen voor oprukkende backs die voorzetten geven is er niet bij. Vincenk Kompany verkiest defensieve vleugelverdedigers waardoor Mykhaylichenko en Murillo uit beeld verdwenen. Daarnaast is er geen aanvallende kopper. De Brusselaars scoorden dit seizoen welgeteld één kopbalgoal. Tja. Vrijetrappen en corners zijn dan vaak een maat voor niets.

Toch bracht Kompany aan de rust al vers bloed met Adrien Trebel en nieuwkomer Jacob Bruun Larsen.Weer Vlap - die ups en downs had- én Mukairu waren de pineut. Moeskroen had dit jaar nog maar 4 keer de nul gehouden, dus scoren moest nu toch lukken? Het spel versnelde wel, maar naar Anderlecht kijken is soms als kijken naar een hamster in een looprad. Er zit veel beweging in, maar waar leidt het toe?

Foto: Isosport

450 minuten zoeken

De minuten tikten weg en echte kansen volgden er niet meer. Bruun Larsen is erg vinnig, maar zakte mee weg in het moeras. In 450 minuten voetbal in 2021 scoorde paars-wit nog altijd maar één veldgoal. Veel te weinig. De druk op Abdou Diaby stijgt nu al om komaf te maken met dit probleem eens hij fit is. Begin er maar aan, want het zit diep. In het slotkwartier probeerde RSCA het zelfs met het aanvallende kwartet Larsen-Dauda-Dimata-Nmecha, maar zelfs topschutter Nmecha bleef in de tang. Finaal ontsnapten de Brusselaars nog in de blessuretijd. Ze dwongen nog een penalty af en Nmecha zette die om: 1-1

Veel schieten Kompany en co daar niet mee op. De laatste keer dat Anderlecht buitenshuis kon winnen dateert al van 23 oktober op Kortrijk (1-3). Sindsdien pakte het op verplaatsing slechts 3 op 21. Het uitcomplex is stilaan een trauma en met zo’n cijfers maak je geen enkele kans op Play-off 1. Zondag komt Hein Vanhaezebrouck met AA Gent naar het Astridpark. Zou hij ook een cadeautje meebrengen voor de gastheer?