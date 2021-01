KV Mechelen zet nu ook Charleroi opzij en boekt straffe 12 op 12

Veertien punten, zoveel had KV Mechelen er precies een maand geleden. Vier wedstrijden verder telt Malinwa er 26. De vierde opeenvolgende zege voor de troepen van Wouter Vrancken volgde zaterdag tegen Charleroi, Geoffry Hairemans zorgde op het besneeuwde veld voor de 0-1. Charleroi blijft achter met 0 op 9 en doet een slechte zaak met het oog op Play-off 1.

Charleroi tegen KV Mechelen, het is een wedstrijd die de weergoden niet gunstig gezind is. Vorig seizoen - bijna dag op dag een jaar geleden - werd de wedstrijd na amper 37 minuten stopgezet door dichte mist. En nu zorgde de sneeuwval voor een moeilijk bespeelbaar veld. De terreinverwarming stond aan, maar die kon de hoeveelheid sneeuw - om 16 uur lag er nog geen vlok - niet aan. Beide strafschopgebieden werden vrij gemaakt, de lijnen rood gekalkt en de oranje ballen werden van stal gehaald.

Karim Belhocine kon opnieuw rekenen op Marco Ilaimaharitra, die na vijf schorsingsdagen zijn terugkeer in de selectie maakte maar wel op de bank begon. Voorin koos de Algerijn voor het duo Rezaei - Nicholson. Wouter Vrancken verving de geblesseerde Storm door Shved. Nieuwkomer Druijf begon op de bank.

De partij was amper een minuut bezig toen Charleroi een penalty claimde: Gholizadeh trapte de bal duidelijk tegen de hand van Walsh, maar na contact met de VAR ging de bal toch niet op de stip. Op het besneeuwde veld was voetballen bijna onmogelijk, Charleroi koos vaak voor de lange bal richting Nicholson en Rezaei, terwijl Mechelen via Shved wel vaker tot voetballen. De Oekraïner kreeg de eerste kans, maar trapte voorlangs.

De beste kans voor rust was nog voor Nicholson: de Jamaicaan had alle tijd en ruimte en probeerde een spectaculaire omhaal, maar Thoelen ranselde de bal van onder de deklat. Even voordien had de aanvaller nog een strafschop geclaimd toen Walsh aan zijn arm ging hangen, maar zowel Laforge als de VAR gingen er niet op in.

Mechelen begon ook na rust voetballend het beste. Charleroi bleef lange ballen in niemandsland pompen, terwijl de kwieke voetjes van Engvall en Shved zich beter staande hielden op de grasmat. Toen de Carolo’s op het uur een corner niet wegkregen, pakte Hairemans de bal heerlijk op de slof. Penneteau had geen verhaal, en de bezoekers stonden verdiend op voorsprong.

Belhocine greep in en bracht Bruno en Berahino tussen de lijnen, maar na mistasten van Van Cleemput kon Malinwa bijna profiteren. Het schot van Mrabti ging net naast. Bij het ingaan van het slotkwartier stak Charleroi de neus wat meer aan het venster, maar het schot van Kayembe was binnen het bereik van Thoelen. Invaller Druijf kreeg in het slot nog dé kans op de 0-2, maar de Nederlandse nieuwkomer stiftte de bal te hoog. Dat moest Mechelen bijna cash betalen: Berahino trapte in de slotseconden nog op de deklat.

KV Mechelen pakt zo zijn vierde opeenvolgende zege en rukt op naar de veertiende plek, met een bonus van 7 punten op hekkensluiter Waasland-Beveren. Charleroi kan zondag zijn voorlopige plek in Play-off 1 verliezen na de 0 op 9. Tegen Anderlecht zullen de Zebra’s dinsdag uit een ander vaatje moeten tappen.

Charleroi: Penneteau, Van Cleemput, Diagne, Dessoleil, Kayembe, Fall (66’ Bruno), Gillet (79’ Benchaib), Morioka, Gholizadeh, Nicholson, Rezaei (66’ Berahino)KV Mechelen: Thoelen, Walsh, Peyre, Bateau (8’ Kabore), Bijker, Van Damme, Schoofs, Hairemans (90’ De Camargo), Engvall (72’ Druijf), Mrabti (90’ Kaya), Shved (72’ Vranckx)Doelpunten: 59’ Hairemans 0-1Gele kaarten: 30’ Schoofs, 46’ Nicholson