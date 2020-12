Waasland-Beveren geeft rode lantaarn terug aan Moeskroen, Charleroi blijft verliezen

Waasland-Beveren won woensdagavond zijn inhaalmatch op het veld van Charleroi met 0-2. Koita zorgde voor beide Beverse doelpunten. De Waaslanders geven de rode lantaarn terug aan Moeskroen en springen over STVV in het klassement. Charleroi, dat een helft met tien moest spelen na rood voor Ilaimaharitra, verloor voor de derde match op rij.

Charleroi moest thuis tegen Waasland-Beveren iets rechtzetten. De Zebra’s waren na een recente een op negen weggezakt in het klassement. Trainer Karim Belhocine greep in en hield Kaveh Rezaei en Nicolas Penneteau op de bank. De laatste keer dat de 39-jarige Fransman niet mocht starten in de competitie was op 22 april 2018. Trainer Nicky Hayen moest zijn ploeg noodgedwongen wisselen na de heupblessure van Sinani. Heymans was zijn vervanger. Op links kreeg Leuko de voorkeur op Albanese.

Door de overwinning van Moeskroen hing de rode lantaarn sinds gisteren in het Waasland. Ze wisten dus wat hen te doen stond tegen Charleroi. Waasland-Beveren begon sterk aan de wedstrijd, zonder veel uitgespeelde kansen. Na dik tien minuten haalde Daan Heymans verschroeiend uit vanop twintig meter. De debuterende doelman Descamps zweefde het leer uit de bovenhoek. Neen, de rode lantaarn was niet naar Charleroi afgezakt om zich in te graven.

De thuisploeg had moeite om uitgespeelde kansen te creëren tegen de stugge defensie van Waasland-Beveren. Morioka, ex-smaakmaker op de Freethiel, kon eens dreigen met een vrije trap. En Ilaimaharitra werd in extremis nog het scoren belet door een goede ingreep van Leuko.

Foto: BELGA

Waasland-Beveren kreeg uiteindelijk toch wat het verdiende. Frey hield de bal goed bij en legde terug tot bij Koita. De 22-jarige flankaanvaller verraste doelman Descamps met een harde knal in de korte hoek. Zijn tweede doelpunt in twee matchen. De bezoekers wilden met een voorsprong de rust ingaan, maar dat liep bijna fout af. Schoonbaert trapte half naast de bal waardoor Fall kon profiteren. Hij bediende Nicholson in de loop, maar doelman Jackers hield met een beenveeg de Jamaicaan van de gelijkmaker.

Rood na tussenkomst VAR

Op slag van rust werd de opdracht van Charleroi nog een stuk moeilijker. Ilaimaharitra kreeg eerst geel na een trap op de enkel van Koita. Na ingrijpen van de VAR duwde ref D’Hondt hem alsnog een rode kaart onder de neus. De Zebra’s moesten het nog 45 minuten met een man minder stellen.

Foto: Vincent Van Doornick / Isosport

Wie dacht dat Waasland-Beveren kon profiteren van het numerieke overwicht kwam bedrogen uit. Charleroi speelde alles of niks en toonde een ander gelaat. Belhocine bracht met Rezaei nog een extra aanvaller tussen de lijnen. De bezoekers kropen steeds verder achteruit. Doelman Jackers moest eerst redding brengen op het schot van Fall. Even later was Jackers wel geklopt, maar Schoonbaert was goed gevolgd om de bal voor de lijn weg te trappen. Waasland-Beveren speelde met vuur.

In de omschakeling kwamen de bezoekers er nog een paar keer gevaarlijk uit. Koita gaf slecht mee in de loop van Heymans. En een schicht van diezelfde Koita zoefde naast de paal. In het slot verdubbelde Koita dan toch de voorsprong.

Waasland-Beveren geeft zo de rode lantaarn opnieuw aan Moeskroen en spring in het klassement zelfs over STVV. Charleroi zakt na de derde nederlaag op rij verder weg in het klassement.