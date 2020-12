Genk pakt vijfde opeenvolgende thuiszege tegen KV Kortrijk dankzij vroege openingsgoal en vrije trap van Bongonda

KRC Genk heeft met 2-0 gewonnen van KV Kortrijk op de 18de speeldag. De Limburgers dankten daarvoor een vroege goal van Arteaga en een vrijschopgoal van Bongonda. KRC Genk wipte zaterdagavond weer over Charleroi naar de tweede plaats op twee punten van leider Club Brugge. Het eerste doelpunt van de Mexicaan Arteaga na amper 45 seconden baande de weg voor een verdiende thuiszege tegen Kortrijk. Uitblinker Bongonda zorgde op vrijschop voor de knappe 2-0.

“Je krijgt nooit een tweede kans om een goeie eerste indruk te maken”, moet Gerardo Arteaga gedacht hebben. De 22-jarige Mexicaan kreeg voor het eerst onder John van den Brom een basisplaats - Uronen verhuisde naar rechts om de geblesseerde Maehle te vervangen - en scoorde na welgeteld…45 seconden. Het voorbereidend werk kwam van het vertrouwde duo Bongonda-Ito, de vrij inlopende Arteaga knalde de zevende assist van de Japanner droog en overhoeks binnen: 1-0.

Foto: JEFFREY GAENS

Uronen reddende engel

Een droomstart voor de thuisploeg, die met Kouassi op de plaats van Cuesta vasthield aan de intussen geijkte 3-4-3, en deel één van de eerste helft volledig voor zich opeiste. Op een listig balletje van Selemani na was het al Genk wat de klok sloeg. Gouden Stier Onuachu en Munoz vonden met een stevig schot doelman Ilic op hun weg. De Serviër was wel kansloos op een kopbal van Onuachu maar die stierf een stille dood op de deklat.

De thuisploeg haalde echter de snel van de rechtervoet van het gaspedaal en moest na dik twintig minuten een groeiend Kortrijk in de wedstrijd laten komen. Vooral een actieve Selemani probeerde van het te veelvuldige Genkse balverlies te profiteren. Zijn hoekschop leidde de beste bezoekende kans in, een attente Uronen kroop in de rol van reddende engel en veegde de kopbal van Gueye van de doellijn.

Foto: Photo News

Uitblinker Bongonda scoort

Vijftien minuten rust leken weinig extra inspiratie te brengen, KRC Genk slaagde er in de tweede helft niet meteen in om de wedstrijd opnieuw in handen te nemen. Niet dat Kortrijk doelman Vukovic kon bedreigen. Daarvoor stond de Genkse defensie, knap geleid door een sterke Kouassi, op te stevige benen.

De eerste kans was halfweg de tweede helft voor Onuachu, die mocht uithalen na voorbereidend werk van Heynen en uitblinker Bongonda. Ilic stond pal op het vluchtschot van de Genkse topschutter.

Een kwartier voor affluiten knipte Bongonda dan maar zelf het licht uit. Nadat hij zelf door De Sart was onderuitgehaald, schilderde Bongonda de vrijschop heerlijk over de muur. Ilic had geen verhaal tegen diens elfde treffer van het seizoen: 2-0.

Foto: JEFFREY GAENS

Debuut van Dwomoh (16)

Meteen was de strijd gestreden. KRC Genk kon na de nederlaag op Anderlecht opnieuw aanpikken met een zege en de kloof op leider Club Brugge verkleinen tot twee punten. John van den Brom liet nog de zestienjarige Pierre Dwomoh zijn debuut maken. De verdiende eindcijfers bleven op het bord, daar kon ook een late knal van Bongonda geen verandering meer inrengen.

Foto: BELGA

KRC GENK: Vukovic - Munoz, Kouassi, Lucumi – Uronen, Hrosovsky, Heynen, Arteaga - Ito, Onuachu, Bongonda.

KV KORTRIJK: Ilic - Golubovic, Derijck, Hines-Ike - Dewaele, De Sart, Makarenko, Ocansey - Selemani - Mboyo, Gueye.

VERVANGINGEN: 61’ Gueye door Jonckheere, 71’ Dewaele door Van den Bossche, 81’ De Sart door Stojanovic en Hrosovsky door Thorstvedt, 88’ Heynen door Dwomoh.

DOELPUNTEN: 1’ Arteaga 1-0, 78’ Bongonda 2-0.

GELE KAARTEN: 35’ Hrosovsky (trap op enkel), 77’ De Sart (haakfout), 86’ Ocansey (late tackle).

TOESCHOUWERS: gesloten deuren.

SCHEIDSRECHTER: Alexandre Boucaut.