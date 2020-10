Anderlecht geeft nog maar eens zege uit handen in het slot, OH Leuven haalt 2-0 achterstand op

Anderlecht is er weer niet in geslaagd om te winnen. OHL boog een 2-0 achterstand nog om naar 2-2. Dat was zeker een terecht resultaat, maar achteraf was er maar één discussie. Waarom werd de penalty na handspel van Tshimanga in de slotfase nog geannuleerd? Standard kreeg tegen Club wel een elfmeter na erg discutabel hands. Weet iemand nog hoe het werkt? Paars-wit blijft achter met 14 op 27

De bijnaam van Marco Kana op Anderlecht is De Professor. Sinds dit schooljaar studeert de tiener Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit van Brussel. Met andere woorden: ’t is de slimste van de hoop. Althans op het veld, want in de paars-witte dug-out zit er nog eentje met een hoog IQ. Vincent Kompany had tegen OH Leuven nog eens een nieuw plannetje bedacht. In balbezit ging Anderlecht met drie achteraan spelen en zakte Kana vanuit het middenveld naar het hart van de defensie. Zo kon De Professor het spel verdelen en de twee backs hoog opschuiven. Slechts één keer werkte dat perfect, want Kana is nu éénmaal verfijnder dan Vranjes. Hij stuurde een lange bal de hoek in. Via Tau kwam het leer bij Murillo en Verschaeren knalde diens voorzet hard binnen: 1-0.

Crazy Malinov

Die goal viel op een onverwacht moment. Leuven had paars-wit net dik tien minuten bij de keel gegrepen. De bezoekers voetbalden veel sneller en Mercier strooide passes in de rug van de defensie, maar zonder resultaat. Anderlecht speelde met vijf nieuwe spelers in vergelijking met de 3-0 nederlaag in Brugge en moest zoeken. Nieuwkomer Miazga probeerde de defensie wel te sturen, maar moest soms harken. De andere aanwinst - Josh Cullen - liep wel wat gaten toe, maar toonde zich zeker niet de fijnste of de snelste. Natuurlijk waren er nog geen automatismen. Dat kan simpelweg niet, want in 9 wedstrijden stelde Kompany - door allerlei omstandigheden - nu al 28 spelers op.

Foto: BELGA

Vince The Prince kiest steevast voor de mannen in vorm, maar dan weten we echt niet goed wat te denken van Landry Dimata. Die begon nog eens als diepe spits en soms haakte hij goed af, maar even vaak ergerden we ons aan hem. Hij had van OHL’er Malinov duidelijk zijn knuffelcontact gemaakt. Telkens zocht hij contact om dan te gaan liggen. Ergerlijk.

Al was die Kristiyan Malinov ook wel zotjes. Hij pakte na 7 minuten al geel en bleef daarna onhandige fouten maken. Ref Bram Van Driessche had nog een keer of drie geel kunnen trekken, maar de Bulgaar ontsnapte telkens op wonderbaarlijke wijze. Coach Marc Brys kreeg er grijze haren van, al valt dat bij hem niet op.

Foto: BELGA

De verbeten grimassen zie je wel bij de trainer en die trok hij toen Mathieu Maertens een slechte horizontale bal speelde. De hoge flankverdedigers rendeerden. Mykhaylichenko onderschepte de pass en Percy Tau kopte de 2-0 binnen. In het nieuwe concept van Kompany moesten Tau, Nmecha en Verschaeren snel door elkaar bewegen. Dat liep niet zo soepel, maar met wat meeval en efficiëntie was het toch 2-0 aan de rust.

Penalty of niet?

En plots stond Anderlecht op drie punten van de eerste plaats. Straf, maar dan moesten ze die voorsprong wel vasthouden. Dat is niet hun specialiteit. Zeker niet tegen een tegenstander die sterk is op stilstaande fases. Dat bleek al snel. Bij een vrije trap kopte Tau in de voeten van Duplus en daar was meteen de aansluitingstreffer.

Foto: BELGA

Op zo’n momenten zie je de nervositeit bij RSCA. Kompany bracht Zulj in voor Dimata, maar snediger ga je heus niet voetballen met een middenveld Zulj-Cullen. De bezoekers bleven aandringen en bij een afvallende bal vuurde Maertens met zijn buitenkant keihard in de winkelhaak. Verdiend. De thuisploeg had op een goeie kans van de sterke Murillo geen mogelijkheden meer gehad.

Maar de discussie zat in het slot. Percy Tau liep nog één keer de flank af. Tshimanga tackelde en onbewust devieerde hij het leer met de hand. Ref Van Driessche wees meteen naar de stip. De bal veranderde van richting, de hand was niet tegen het lichaam... Allerlei criteria, maar de videoref riep hem toch naar het schermpje en de strafschop werd geannuleerd. Allemaal goed en wel, maar waarom was het dan wel penalty tijdens Standard-Club? Dat vroeg de hele voetbalwereld zich af. Anderlecht baalde als een stekker en ontsnapte finaal aan de nederlaag toen OHL nog tegen de paal knalde.