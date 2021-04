Einde seizoen voor Beerschot, dat kopje-onder gaat op Standard

Geen Europe play-offs voor Beerschot en geen bekroning na een knap seizoen en een straffe terugkeer op het hoogste niveau. Op Sclessin hielden de Mannekes de hoop op de top acht ruim veertig minuten levendig, maar na de openingstreffer van Klauss werd de droom definitief doorprikt.

Een puntje op Sclessin was voor Beerschot voldoende om zich te verzekeren van een ticket voor de Europe play-offs, Standard moest winnen om niet afhankelijk te zijn van de uitslagen op de andere velden.

Will Still koos aan de boorden van de Maas voor een stevige organisatie. Bijna 45 minuten lang klopte het plannetje. De Rouches monopoliseerden dan wel de bal, veel doelgevaar leverde het niet op. Het voetbal van Standard was te traag en te stereotiep om de bezoekers te verrassen. Joao Klauss was de enige Luikenaar die voor wat animo kon zorgen, maar de Braziliaan vond na twee individuele acties telkens Vanhamel op zijn weg naar doel. Tussendoor kopte Klauss een voorzet van Gavory nog over.

Was het aanvallende voetbal van Standard al ondermaats, dan stelde het bij Beerschot helemaal niets voor. Brogno liet zich vooral opvallen met slechte passes en slordige combinaties, Bakkali en Eleke toonden zich bij de enige paars-witte tegenprik niet doortastend genoeg.

Foto: BELGA

Zolang de 0-0 op het scorebord stond, maakte het allemaal niet veel uit. Net voor rust volgde echter de koude douche. Siquet dropte het leer in de zestien, waar Radic zich al te makkelijk liet aftroeven door Klauss. Bij zijn vierde poging was het wel bingo. De Braziliaan devieerde het leer perfect voorbij de kansloze Vanhamel in de verste hoek.

Amallah beslist

Beerschot moest na de pauze uit een ander vaatje tappen en voetbalde meteen met veel meer drang naar voren. Eleke en Bakkali kregen al snel de kans op de gelijkmaker, maar offensief staan beide spelers een paar trapjes lager dan de in januari naar AA Gent vertrokken Tissoudali. Het was pijnlijk om te zien hoe ze een opgelegde kans de nek omwrongen. Eleke kreeg geen kracht in zijn schot, Bakkali verslikte zich knullig in de bal. Eén keer raakte de Anderlecht-huurling toch onder stoom, Bodart kende weinig moeite met zijn schot.

De paars-witte aanvalsdrang werd echter al snel terug de kop ingedrukt. Na ongelukkig handspel van Dom kon Lambrechts niet anders dan de bal op de stip te leggen. Amallah stuurde Vanhamel de verkeerde kant uit. Voor de negende keer al dit seizoen moest de Brusselaar zich gewonnen geven op een elfmeter.

Einde in mineur

De bezoekers probeerden met veel goede wil nog de bakens te verzetten, maar slaagden er geen moment in om Standard enigszins uit balans te brengen. In de slotfase zorgde Muleka voor de definitieve doodsteek: 3-0. En zo eindigt een knap seizoen waarin Beerschot slechts één keer uit te top acht tuimelde toch nog in mineur. Misschien één voordeel: na twee lange en slopende seizoenen - fysiek én mentaal - krijgen de spelers van Beerschot eindelijk wat rust. Wanneer de volgende voetbaljaargang eind juli al uit de startblokken schiet, kan die langere rustperiode een geschenk zijn.