Flauw Anderlecht doet slechte zaak met oog op Play-off 1 na gelijkspel tegen KV Mechelen

Anderlecht heeft (opnieuw) een goeie kans laten liggen om zich te manifesteren in de top vier. Paars-wit kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen KV Mechelen. Beide ploegen scoorden hun doelpunt vanop de stip in een flauwe partij.

“Een van de weinige matchen waar we meer pakten als we verdienden”. Zo sprak Vincent Kompany over de heenmatch in Mechelen, op de eerste speeldag van het seizoen. Toen nog mét Doku, Vlap, Zulj, Dimata en Luckassen en Colassin en Kayembe als invallers: zeven spelers die er nu niet meer bij lopen bij Anderlecht.

Nu koos Vincent Kompany voor zijn vertrouwde elf de laatste weken. De herstelde Delcroix nam de plaats van Cobbaut centraal achterin weer in. Bij KV Mechelen vier wijzigingen in vergelijking met de bekermatch tegen Genk: Vranckx, Shved, De Camargo en Defour kwamen in de ploeg ten koste van Hairemans, Storm, Druijf en de geschorste Vanlerberghe.

De eerste kansjes in de partij waren voor KV Mechelen, met een kopballetje van Vranckx. Anderlecht nam over en kon twee keer dreigen via Diaby en Nmecha. Diaby – geen buitenspel – trof Thoelen, en Nmecha trapte de rebound hard en onbesuisd naast. Even later lepelde de Malinees de bal tot bij Nmecha, maar de topschutter van Anderlecht miste zijn controle. De bezoekers kwamen ook nog eens gevaarlijk opzetten, maar het schot van Shved ging net naast.

Foto: BELGA

Paars-wit controleerde, maar kon niet echt gevaarlijk zijn. Toen Defour op de helft van Anderlecht de bal verloor, vertrok Mukairu in de diepte. Met Defour 40 meter achter hem lopend, kreeg de Nigeriaan de bal nog tot bij Nmecha. Die tikte de bal weg en Bijker ging onbesuisd in de tackle: penalty voor paars-wit én een kolfje naar de hand van Nmecha. Die trapte vlak voor rust zijn achtste strafschopdoelpunt voorbij Thoelen.

Na de pauze zag Anderlecht Delcroix al snel uitvallen met een knieblessure, waardoor Cobbaut zijn opwachting moest maken. Paars-wit bleef de bal hebben, maar schoot zichzelf in de voet toen Murillo een overbodige fout maakte op Shved in de zestien. De Camargo twijfelde niet vanop de stip en liet Wellenreuther kansloos. Anderlecht claimde op zijn beurt ook nog eens een strafschop na een duel tussen Amuzu en Bateau, maar Lothar D’Hondt oordeelde - terecht - dat er te weinig aan de hand was.

Foto: BELGA

Kompany bracht dan maar Bruun Larsen en Dauda tussen de lijnen, in de hoop dat zij het tij konden keren. Maar de druk van Anderlecht bleef al bij al vrij steriel en echte kansen bleven, ook na de inbreng van Aït-El Hadj, uit. Nog een kopbal van Miazga in de toegevoegde tijd, maar al bij al té weinig in een thuismatch die je best won.

Beide ploegen doen – met het oog op Play-off 1 voor Anderlecht en Play-off 2 voor KV Mechelen – een slechte zaak in het klassement. Anderlecht blijft vijfde, terwijl Mechelen de kloof met nummer acht Zulte Waregem maar een puntje kan verkleinen.