Na dertien minuten was het al prijs voor Club Brugge en Bas Dost tegen STVV. Nog een kwartiertje later scoorde zijn landgenoot Noa Lang al de 0-2. STVV kwam in de tweede helft nog stevig opzetten, maar bleef met lege handen achter. Doelpuntenmaker Duckens Nazon werd nog met rood van het veld gestuurd. De West-Vlamingen profiteren zo optimaal van puntenverlies bij KRC Genk, Charleroi, Antwerp en Anderlecht.