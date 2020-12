Charleroi en Kortrijk schieten niets op met punt

De laatste match van de vijftiende speeldag van de Jupiler Pro League werd een 0-0 tussen Charleroi en KV Kortrijk. De bezoekers namen de eerste helft voor hun rekening, Charleroi de tweede helft. Mboyo kreeg dé kans om Kortrijk op voorsprong te trappen, maar de spits miste een strafschop. Beide ploegen schieten in de stand niet veel op na de 0-0. Charleroi kon niet meer winnen sinds 31 oktober en staat nu zesde in het klassement. Kortrijk blijft steken op een gedeelde negende plek.

5 op 24: het doet rare dingen met een coach. Plots stond Marco Ilaimaharitra toch in de ploeg bij Charleroi. Nochtans had Charleroi-trainer Karim Belhocine 24 uur voordien nog een vurig pleidooi gehouden hoe ze de schorsing van 4 speeldagen van hun middenvelder gingen opvangen. “Maar gisterenavond beslisten we toch nog om in beroep te gaan”, klonk het bij de club.

Mét Ilaimaharitra dus, maar wel zonder Kaveh Rezaei (geblesseerd) en Jules Van Cleemput (bank). Bij tegenstander KV Kortrijk had Yves Vanderhaeghe geen verrassingen in petto: hij koos voor dezelfde elf als vorige week. De bezoekers kwamen alvast het beste voor de dag. Charleroi kon offensief niets klaarspelen, en KVK kreeg via Derijck en Van Der Bruggen enkele goeie mogelijkheden. Toen Diagne Guye onderuit haalde, mocht Mboyo - na een lange interventie van de VAR - zelfs aanleggen vanop 11 meter, maar Descamps haalde de flauwe penalty van de spits uit de hoek. Vlak voor rust was Jonckheere nog dicht bij de openingstreffer, maar zijn schot werd geblokt door Dessoleil.

Na rust kwamen de Carolo’s beter in de match, en vooral de snelle Fall deed de Kortrijkzanen pijn. Een goeie tussenkomst van De Sart was nodig om een vrije trap van Gholizadeh op de lijn te redden. Er was nog wel wat strijd - met de nodige gele kaarten - maar tot echte kansen kwam het niet meer. Karim Belhocine gunde Massimo Bruno nog zijn rentree nadat hij tien maanden out was met een kruisbandletsel, maar ook hij kon het verschil niet meer maken. In het klassement schieten beide ploegen niet op met het punt.