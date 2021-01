Club loopt verder weg van Genk in afscheidsmatch van Losada, dodelijk duo Dost-Lang alweer aan het kanon

Club Brugge loopt nu al zeven punten uit op Genk na een overtuigende 0-3 op het veld van Beerschot. Van een afscheidsfeestje voor Hernan Losada, binnenkort op de bank van DC United, was dus geen sprake. Bij Club was de tandem Dost-Lang alweer bepalend: beide Nederlanders tekenden net als vorig weekend voor een goal. Kossounou maakte zijn eerste voor Club, Denswil vierde zijn terugkeer.

Qua timing kon het tellen: ongeveer een uurtje voor de wedstrijd lekte uit dat Hernan Losada ingaat op het aanbod van DC United uit de Amerikaanse MLS. De thuismatch tegen Club Brugge moest zijn afscheidsfeestje worden, al zou blauw-zwart er alles aan doen om dat niet te laten gebeuren. Club kon zélf een gouden zaak doen door het verlies van Genk en had nog een eitje te pellen met de Ratten na de 0-1 in Brugge. Al snel werd duidelijk dat het een lange avond zou worden voor de Antwerpenaren. Club nam meteen initiatief met vlot aanvallend spel en op het kwartier scoorde de onvermijdelijke Dost met een subtiel tikje op aangeven van De Ketelaere de openingsgoal. Die combinatie bracht de landskampioen vorige week ook al op voorsprong. De grensrechter had eerst nog gevlagd voor buitenspel, de VAR corrigeerde: Dost stond zelfs een halve meter ‘on side’.

Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Kossounou maakt z’n eerste

Minuten later lag de bal opnieuw in het net. De bedrijvige Lang zag zijn afgeweken schot in de voeten van Kossounou belanden, en de Ivoriaan scoorde simpel zijn eerste doelpunt. Club was als een steekvlam aan de match begonnen. De beloning was er ook naar. En Beerschot? Tja, die voelen de bui al hangen. De ploeg van ’t Kiel probeerde af en toe wel te dreigen, maar veel leverde dat niet op. Het eerste belangrijke paars-witte wapenfeit was een goal van Holzhauser die meteen afgefloten werd na een duwfout op Rits. Even later raakte Vorogovski niet voorbij de uitgekomen Mignolet. 0-2 bij de rust, Club virtueel zeven punten voor Genk.

Wedstrijd voorbij? Niet helemaal. Bij Beerschot hadden ze goed naar STVV-Club gekregen: vorige week kwamen de Kanaries nog bijna terug nadat blauw-zwart bij een dubbele voorsprong op de lauweren ging rusten. Mignolet moest met save op een knal van Suzuki hetzelfde scenario voorkomen. Het offensief van Beerschot duurde ongeveer een kwartiertje, want aan de overkant moest Vanhamel ingrijpen op een poging van Dost. Die werd even later op het uur naar de kant gehaald - ’t worden nog drukke weken voor Club en de Nederlander. Ook bij Beerschot ging men aan het wisselen, waardoor het vuur even uit de partij verdween. Twintig minuten voor tijd schoot iedereen nog eens wakker toen Mignolet een mooie volley van Noubissi over de lat moest tikken.

Club voetbalde zich uiteindelijk comfortabel naar de overwinning: matchwinnaar Lang legde de 0-3 nog vast. Eerst had de kleine Nederlander nog een dot van een kans laten liggen, daarna maakte hij dat helemaal goed met een prima actie en gekruist schot. Er kwamen zelfs traantjes bij kijken: Lang rouwde om z’n overleden oma en toonde een opschrift op zijn ondershirt. Ref D’Hondt kon niet anders dan geel trekken. In de slotfase maakte Denswil nog zijn ‘debuut’ voor Club, dat nu al zeven punten uitloopt op eerste achtervolger Genk. Volgend weekend, na de midweekspeeldag, treffen die twee ploegen elkaar in Jan Breydel voor een onvervalste topper.

Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY