Gouden Schoen Lior Refaelov leidt Antwerp naar 0-2-zege tegen Eupen

Antwerp heeft, met dank aan zijn beste helft onder Vercauteren, de trip naar Eupen tot een goed einde gebracht. Refaelov lag met een goal en een assist aan de basis van de 0-2 halfweg. Na rust was de thuisploeg baas, maar door een sterk keepende Beiranvand en een penaltymisser van Refaelov werd de ruststand ook de eindstand. De Great Old pakt zo 9 op 15 onder Vercauteren en legt de druk bij zijn concurrenten voor de top 4.

“Het is niet omdat we van Oostende verloren, dat ik andere accenten ga leggen”, liet Vercauteren maandag nog verstaan. Zijn enige wissel was er eentje uit noodzaak. De Pauw kwam in de plaats van de met corona besmette Buta. Bij de thuisploeg keerde smaakmaker Adriano terug uit blessure. Ook Cools nam zijn plaats weer in, waardoor Baby en Heris naar de bank verhuisden.

Flitsende start

De Great Old startte net als tegen KVO sterk, met twee kansen in de eerste tien minuten. Na nauwelijks twee minuten mocht Lamkel Zé alleen op Defourny af na mistasten van Agbadou. De Kameroener liet zijn tweede goal in drie duels schieten en schoof het leer naast. Ook Gerkens kende geen geluk. De Limburger vond bij zijn doelpoging Koch op zijn weg.

Achterin hadden de bezoekers alles onder controle. N’Dri probeerde het dan maar met een schotje tussen een bos van spelers dat ver naast vloog. Net wanneer Eupen het commando wilde overnemen, viel Antwerp vlijmscherp aan. De Pauw speelde met een sublieme pass Gerkens vrij in de zestien, die gemeten aflegde tot bij Refaelov. De Gouden Schoen schoof, net als in de bekerfinale, de bal over de doellijn.

De Oostkantonners teerden op hun klasbakken, met op kop Ngoy, om iets terug te doen. De in Antwerpen geboren vleugelaanvaller rolde eerste Seck en vervolgens Batubinsika op. Geen twee zonder drie dacht Ngoy, maar dat was buiten De Laet gerekend. Al glijdend hield de gelegenheidsaanvoerder Eupen van de gelijkmaker. In plaats van 1-1 werd het 0-2. Op een corner van Refaelov ging Defourny, die in het seizen 2011-2012 nog een jaar op de Bosuil aan de slag was, onder de bal door. Seck profiteerde en kopte zijn derde competitietreffer tegen de touwen. Antwerp speelde zijn beste helft onder Vercauteren, en kreeg zelfs nog een kans om met een 0-3 voorsprong de rust in te gaan. Lamkel Zé kopte een alweer prima voorzet van De Pauw over.

Foto: BELGA

Beresterk Beiranvand

Eupen-trainer San José moest wat verzinnen in de kleedkamer en stuurde zijn manschappen in het offensief. De kopbal van Koch in de eerste minuut van de tweede periode was een waarschuwing voor nog meer doelgevaar. Antwerp had de beste Beiranvand nodig om de aansluitingstreffer te voorkomen. De Iraniër stond pal op twee pogingen van clubtopschutter Prevljak en eentje van Peeters.

Wanneer ook de blauwhemden na rust nog eens dreigden, ging het leer op de stip. Defourny tackelde Refaelov neer in de zestien. De Israëliër nam de tweede Antwerpse strafschop van het seizoen zelf voor zijn rekening, maar vergat de partij te beslissen. Dat besefte ook Vercauteren. “Come on, guys. Energy!” schreeuwde de Brusselaar zijn troepen vooruit voor het laatste halfuur. RAFC ontsnapte nog op pogingen van Peeters en Prevljak, die de dwarsligger trof. Aan de overkant werd de 0-3 van Lamkel Zé nog afgekeurd.