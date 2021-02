Cercle Brugge wint degradatiekraker bij Moeskroen na prangende slotfase

Cercle Brugge heeft een broodnodige dubbelslag geslagen in de strijd tegen de degradatie. Het won met 1-2 van rechtstreekse concurrent Moeskroen en geeft dankzij de driepunter de rode lantaarn (voor even?) terug aan Waasland-Beveren. De vereniging komt daarnaast ook tot op één punt van Moeskroen.

Voor beiden ploegen was deze wedstrijd een cruciaal in de degradatiestrijd. Cercle Brugge tankte vorige week wel vertrouwen met een gelijkspel tegen Anderlecht, maar werd tegelijk de rode lantaarn na de zege van Waasland-Beveren tegen Eupen. Bij Moeskroen was de teneur na twee zware nederlagen minder positief. Na een goede start onder Simao zit de klad er opnieuw in, want zowel tegen KV Kortijk, als tegen Gent kreeg het een pandoering om de oren. Een partij met het mes op de keel dus. Dat maakten enkele fans van de thuisploeg vooraf nog eens extra duidelijk. “Als jullie niet winnen, maken we jullie auto’s kapot”, klonk het niet bepaald vredelievend.

Ugbo

Zoals zo vaak bij dergelijke ‘kelderkrakers’, was het niveau van de match niet bepaald hoogstaand. Veel slordigheden, veel strijd, weinig flitsend voetbal. Pas na dik tien minuten mochten we een eerste keer opveren: Vitinho werd goed vrijgespeeld, maar kon Koffi niet verschalken. Al zou die gemiste kans uiteindelijk wel de openingsgoal inleiden, want op de daaropvolgende hoekschop was het prijs voor de vereniging. Koffi zag er niet goed uit bij de hoge bal waarop Bates zijn kopbal tegen de lat zag gaan. Ugbo had in de rebound echter meer succes en werkte de openingsgoal tegen de touwen.

Foto: BELGA

Moeksroen leek nu helemaal het noorden kwijt. Het legde amper combinaties die naam waardig op de mat en trapte keer op keer zonder ook maar enig idee of vernuft de bal naar voren. Dat het 28 minuten duurde vooraleer de thuisploeg een eerste keer kon dreigen, zegt in dat opzicht genoeg. En Cercle? Dat had eigenlijk altijd de 0-2 moeten maken. Hotic zette Ugbo alleen voor doel, maar die plaatste de bal tegen de verste paal. Voor het overige leek de vereniging wel vrede te nemen met de zuinige voorsprong, want veel haast werd er bij spelhervattingen niet gemaakt.

Willen, maar niet kunnen

Ook de eerste kans van de tweede helft was voor de bezoekers. Koffi moest meteen plat op een poging van Marcelin. Maar ook Moeskroen was meteen erg gevaarlijk. Na een goede dribbel van Da Costa en een dito voorzet van Xadas, was er een schitterende voetreflex nodig van Didillon om eerstgenoemde van de gelijkmaker te houden. Geen goal, maar de reuzekans leidde wel tot wat schuchtere dominantie van de thuisploeg. Cercle wilde vooral de boel goed gesloten houden. Het liet de bal aan Moeskroen en kroop achteruit.

Foto: BELGA

Met vuur spelen, heet dat dan. Maar gelukkig voor de vereniging was Moeskroen simpelweg niet bij machte om in de vijandige zestien te geraken. Het algemene spelpeil leek nergens naar. De doelloze lange ballen, de dramatische passing en de verkeerde keuzes aan beide kanten deden pijn aan de ogen. Noem het een kwestie van willen, maar niet kunnen. Toch moest Didillon zich nog eens onderscheiden op een kopbal Onana.

Doelpuntenrijk slot

Kon Moeskroen zich dan toch nog terug in de wedstrijd knokken? Neen, want met nog drie minuten op de klok zorgde Denkey voor de 0-2 en de bijhorende verlossing. Lepoint maakte het nog even spannend met een late tegentreffer, maar daar bleef het bij. Zo pakt Cercle een deugddoende en vooral levensbelangrijke overwinning. Hopelijk zijn de auto’s van de Moeskroen-spelers goed verzekerd.

Moeskroen: Koffi, Ciranni (88’ Olinga), Agzouzoul, Lepoint, Mohamed, Hocko (76’ Gnohere), Onana, Bakic, Xadas (72’ Faraj), Da Costa, Tabekou

Cercle Brugge: Didillon, Biancone, Marcelin, Bates, Pavlovic, Vitinho, Vanhoutte, Lopes, Hoggas (84’ Somers), Hotic (84’ Somers), Deman (62’ Van Der Bruggen), Ugbo (76’ Denkey)

Doelpunten: 13’ Ugbo (geen assist) 0-1, 89’ Denkey 0-2, 90+1’ Lepoint (Olinga) 1-2

Gele kaarten: 20’ Mohamed (fout), 28’ Bakic (fout), 45’ Tabekou (fout), 67’ Onana (fout), 77’ Pavlovic (fout), 90+5’ Biancone (spelbederf)

Scheidsrechter: Jonathan Lardot