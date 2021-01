Efficiënt Standard krikt doelpuntensaldo serieus op tegen onmachtig KV Mechelen en blijft winnen onder Mbaye Leye

Standard heeft KV Mechelen keihard van zijn roze wolk gedonderd. De Rouches toonden zich onder impuls van een sterke Amallah uiterst efficiënt en wonnen met 0-4, de grootste Luikse zege in ruim 2,5 jaar.

Mbaye Leye wijzigde zijn ploeg op drie plaatsen ten opzichte van de 0-1-overwinning van zondag op Cercle Brugge. Hugo Siquet was niet fit geraakt, waardoor Pavlovic op de rechtsachter startte. Carcela kreeg rust vanwege het drukke programma en begon op de bank. Net als Muleka, die de voorbije wedstrijden zijn kans niet kon grijpen. Michel-Ange Balikwisha en Joao Klauss begonnen in hun plaats.

KV Mechelen, dat met 12 op 12 vol vertrouwen zat, begon het best aan de partij en liet de bal goed rondgaan. Tot concrete kansen leidde dat niet. Standard speelde tegelijkertijd niets klaar, maar kwam wel op voorsprong via een knap doelpunt van Dussenne. Op vrijschop van Gavory volleerde de – compleet vrijgelaten – centrumverdediger verwoestend de 0-1 binnen.

De thuisploeg was het daarna helemaal kwijt en legde de Rouches niks in de weg. Na rust kon een efficiënt Standard aan het vertrouwen werken. Walsh kopte weg in de voeten van Amallah, die vanop een meter of 25 meteen uithaalde. Thoelen had geen reactie in huis en kon de 0-2 niet verhinderen. Toch wel een blundertje van de Limburgse doelman.

In geen tijd stond het 0-4. Balikwisha stak in de 54ste minuut diep op Bastien, die simpel een derde doelpunt voorbij Thoelen in de netten legde. Vier minuten daarna snoepte de sterke Balikwisha de al even sterke Amallah op de lijn een goal af: 0-4. Malinwa liet zich kinderlijk eenvoudig wegzetten, Standard toonde zich uiterst efficiënt.

Het laatste halfuur was een maat voor niets. Invaller Kaya knalde nog op de dwarslat, maar de 0-4-voorsprong van de Luikenaars bleef onaangeroerd. Standard boekt zo zijn grootste zege sinds de 5-0 tegen KRC Genk van mei 2018.

Leye begint met een perfect rapport aan zijn trainerscarrière. 9 op 9, acht goals voor en één tegen. Standard, voor nieuwjaar nog zieltogend, springt zelfs naar een voorlopige vijfde plaats in het klassement en kan met vertrouwen de Waalse derby van zondag tegemoet.