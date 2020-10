Standard sleept verdiend punt uit de brand tegen Club Brugge dankzij discutabele strafschop in slotfase

Club Brugge staat voorlopig gelijk met Charleroi aan de leiding van de Jupiler Pro League na een duur bevochten 1-1 op Standard. Diatta zette blauw-zwart op voorsprong, maar de Rouches scoorden in de slotfase na een discutabele penalty. Eerder had Simon Mignolet al een (onterechte) penalty gered van Lestienne en had de Brugse defensie een resem kansen cadeau gedaan aan de thuisploeg.

Standard-Club Brugge was een eerste topper die naam waardig in het seizoen 2020-2021. Omdat Charleroi zondag pas speelt, stond de leidersplaats op het spel. Beide ploegen hadden voor de interlandbreak blijk gegeven van een stijgende vorm. Maar toen een uur voor de aftrap het wedstrijdblad bekend werd, bleek hoe Standard-coach Philippe Montanier de waardeverhoudingen zag. Hij paste zich in eigen huis helemaal aan de landskampioen aan. Bokadi stond centraal in een vijfmansdefensie, voorin droeg de jonge Michel-Ange Balikwisha de aanval van de Rouches. Obbi Oulare begon tegen zijn ex-club op de bank.

Club domineerde in het wedstrijdbegin, maar het was Standard dat de beste kansen kreeg. Niet omdat de Rouches scherp counterden, wel omdat ze van tijd tot stond de bal kregen aangespeeld door de falende Club-verdediging.

Eerst moest Simon Mignolet met de vuisten redding brengen na een misverstand tussen Mechele en Mata. Daarna speelde Mechele in de voeten van Lestienne, Balikwisha kon niet profiteren. Vervolgens was het de beurt aan Mignolet om het noorden te verliezen. Hij speelde in de voeten van Balikwisha, Deli schoot zijn doelman te hulp op de doellijn. En na nieuw balverlies van Mignolet, weliswaar na een fout van Lestienne, moest de verdediging opnieuw haar doelman te hulp komen.

Foto: BELGA

Terwijl Club kans na kans aan Standard aanbod kwam het af en toe ook zelf voor doel van Arnaud Bodart. Vooral langs de rechterflank met Mata, Vormer en Dennis waren er een paar goeie combinaties. Vijf minuten voor rust leverde dat ook een doelpunt op. Na een driehoekje tussen Dennis, Mata en Vormer stak die laatste diep tot bij Dennis. Michael Krmencik liet zijn voorzet slim lopen, Krépin Diatta jaste de 0-1 voorbij de kansloze Bodart.

Vinnig debuut Lang

Aan de rust gunde Club-trainer Philippe Clement Noa Lang zijn blauw-zwarte debuut. De nieuwe nummer tien van Club liet zich opmerken met twee schietkansen in vijf minuten. En nog eens vijf minuten kopte hij hard en goed naar de grond aan de tweede paal. Arnaud Bodart werd gedwongen tot een prima parade.

Foto: Photo News

Club was baas op het middenveld, met Ruud Vormer, Hans Vanaken en Mats Rits die domineerden tegenover het jonge duo Samuel Bastien-Nicolas Raskin. Maar het waren de achterspelers van de bezoekers die Standard weer aan kansen hielpen. Zinho Vanheusden liep het strafschopgebied binnen en ging neer nadat hij het contact had gezocht met Brandon Mechele. Zowel de ref als de VAR trapte in het spelletje theater van de kersverse Rode Duivel. Maar Mignolet redde met een klassesave de penalty van Lestienne en de ex-Club-speler mikte in de herneming hoog over.

Foto: Photo News

Toch bleef Standard cadeautjes krijgen van Club. Clinton Mata liet zich de bal ontfutselen door Balikwisha, Obbi Oulare ging ermee aan de haal en Lestienne scoorde dan toch voor Standard. Sclessin ontvlamde – voor de laatste keer met fans? – maar werd een minuut later toch weer de mond gesnoerd. Oulare stond buitenspel toen hij de bal voor doel bracht.

Toch was het niet de laatste plotwending in een bewogen wedstrijd. Bij het ingaan van de blessuretijd trapte de ingevallen Cop een voorzet tegen de armen van Mats Rits. Ref Laforge legde de bal opnieuw op de stip, Nicolas Gavory zette de strafschop om.

1-1 was een logische uitslag voor een match waarin Club offensief baas was maar defensief te weinig secuur was om aanspraak te maken op de zege. Met de Champions League-match op Zenit Sint-Petersburg dinsdag in het vooruitzicht weet Clement waar hij bij zijn ploeg op moet hameren.