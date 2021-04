Degradatiestrijd blijft spannend: Moeskroen laat gouden punten liggen in Charleroi na dolle slotfase

Het venijn zat in het slot. Moeskroen leek zichzelf 5 minuten voor tijd te belonen met een gouden driepunter in Charleroi, maar Fall trapte vlak voor tijd de gelijkmaker tegen de touwen voor de thuisploeg. Het werd dus een uitslag waar beide ploegen niets mee opschieten. Vooral Moeskroen mag het zichzelf aanrekenen, na een eerste helft waarin ze heer en meester waren.

Bij Charleroi was nagenoeg iedereen opnieuw inzetbaar na de corona-uitbraak die de club teisterde de afgelopen twee weken. Karim Belhocine koos opnieuw voor zijn vertrouwde 4-3-3, waardoor Vranjes uit de ploeg verdween. Bij de bezoekers stond Harbaoui voor de eerste keer in de basis in de competitie, terwijl Quirynen voor het eerst in 2021 aan de aftrap stond.

Door de zeges van zowel Waasland-Beveren, Sint-Truiden en Cercle Brugge moesten de bezoekers best ook de drie punten mee naar huis nemen, terwijl Charleroi de overwinning ook goed kon gebruiken met het oog op Play-off 2. Daarvoor konden beide ploegen rekenen op een perfecte grasmat – de Carolo’s maakten gebruik van de interlandbreak om het geteisterde veld te vervangen.

Drie keer doelhout

Moeskroen toonde zich alvast het meest actief in de openingsfase. Olinga tekende voor het kwartier voor de eerste twee kansen, en ook Onana en Tabekou konden de score openen. Maar het vizier van de bezoekers stond niet scherp afgesteld. Op een kans van de thuisploeg was het wachten tot het half uur. Nicholson probeerde een spectaculaire omhaal, maar zijn bal belandde in de lege tribune. Het venijn zat in de staart: eerst schoot Nuno Da Costa op de paal, en vlak voor rust trof Fall de deklat aan de overkant.

Foto: BELGA

Na rust kwam de match wat meer in evenwicht: Moeskroen leek even te moeten bekomen van een sterke eerste helft, terwijl Charleroi probeerde bal wat meer in de ploeg te houden. Op het uur trachtte Belhocine de match te doen kantelen met een driedubbele wissel: Teodorczyk, Benchaib en Van Cleemput kwamen in de ploeg voor Nicholson, Bruno en Botaka. Toch leverde dat amper gevaar op. Al was Charleroi op de counter gevaarlijk. Fall scoorde zelfs op aangeven van Gholizadeh, maar de Senegalees was té gretig ingelopen en liep buitenspel.

Toch nog goals in slotfase

Moeskroen rook zelf ook bloed op de tegenaanval, én werd beloond. Nuno Da Costa trof eerst nog de paal, maar werd nadien in het straatje gestuurd door Hocko. De Kaapverdiër twijfelde niet en werkte koelbloedig af. Een gouden doelpunt voor Moeskroen, leek het wel. Maar aan de overkant werkte Fall enkele minuten later een voorzet van Van Cleemput in doel: 1-1 dus. Van Cleemput werd nog bijna matchwinnaar, maar Koffi pareerde zijn schot knap.

Voor Charleroi wordt Play-off 2 – ondanks een inhaalmatch nog te goed – geen evidentie, terwijl Moeskroen met nog wedstrijden tegen Club Brugge en Antwerp ook nog twee zware dobbers wacht in de degradatiestrijd. Moeskroen staat momenteel voorlaatste, met drie punten voorsprong op Waasland-Beveren, dat wel een match minder telt.