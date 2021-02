AA Gent schiet niks op met gelijkspel tegen Eupen, nieuwkomer Tarik Tissoudali drukt weer zijn stempel

Balen voor AA Gent. Tegen Eupen kostten individuele fouten de Buffalo’s opnieuw punten: 2-2. Een oud zeer. Eén ding moet de Gentse burger hoop geven: het competitiedebuut van Tarik Tissoudali.

We voelden zondagavond mee met Hein Vanhaezebrouck. Het is voor de coach van AA Gent dit seizoen een beetje als rijden met vriesweer. Op zich beschik je over een meer dan degelijke auto, je bereidt dat ding voor op alle mogelijke valkuilen, maar toch sluimert ergens het gevoel dat een slippertje voortdurend om de hoek loert.

Tegen Eupen was het al na zes minuten van dat. Nurio, die voor de gelegenheid nog eens op de linkerflank speelde, legde ter hoogte van de zestien Adriano neer. Geen goed idee tegen een ploeg die een derde van zijn doelpunten op stilstaande fases maakt en met Stef Peeters over een vrijetrapspecialist beschikt, zo bleek. De Limburger schilderde de bal op het hoofd van Baby, die doorkopte (?) richting tweede paal. Prevljak had maar binnen te tikken. Nurio was de Bosniër totaal vergeten in zijn rug. Een pakje boter op het hoofd van de Angolees. De VAR checkte de goal nog op buitenspel, maar kon niet oordelen of Baby de bal ook effectief raakte. Zo ging het Eupense feestje gewoon door.

Vaak betekende zo’n vroege slipper dit seizoen ook een perte totale voor de Buffalo’s. Tegen Eupen leek het vertrouwen van AA Gent aanvankelijk een deukje gekregen te hebben. Maar halverwege de eerste helft trok de thuisploeg het laken dan toch naar zich toe. Bij de eerste échte kans was het ook meteen prijs. Kums verstuurde een slim balletje richting de geïnfiltreerde Bezus. De Oekraïner liet slim lopen tot bij Tissoudali, die doelman Defourny omspeelde en de 1-1 tegen de touwen werkte. De debutant liet meteen zien dat hij iets heeft dat veel Buffalo’s ontberen: scoren vermogen.

Dat bleek twee minuten later al opnieuw. Na balverlies bij Eupen vond Yaremchuk zijn landgenoot Bezus. Die overbrugde met de bal aan de voet het halve veld en bediende Tissoudali precies op het juiste moment. De Nederlandse Marokkaan viseerde knap de verste hoek. Een counter uit het boekje van de Buffalo’s.

Na rust leek het doel duidelijk voor de Buffalo’s: de boel controleren en zo mogelijk de score verder uitdiepen. Dat plannetje leek aanvankelijk ook te werken. De eerste goeie mogelijkheid van de tweede helft was ook voor de thuisploeg. Yaremchuk ontdeed zich goed van Heris en zette voor tot bij Bezus. De Oekraïner slaagde er niet in om zijn nochtans goeie match te bekronen met een goal en duwde de bal net naast.

Amper tien minuten later was het aan de overkant wél prijs. Eupen vond Baby met een lange bal en de anders zo betrouwbare Hanche-Olsen kegelde de Senegalees neer in de zestien. Opnieuw een slippertje van de Buffalo’s. Penalty voor Eupen. Prevljak zette zich achter de bal en trapte zijn tweede van de avond tegen de netten.

Een kwartier voor tijd leek de ravage compleet voor AA Gent. Prevljak werd de diepte ingestuurd en opnieuw trapte de Bosniër de bal voorbij Bolat. Dit keer ging het feestje niet door. De vlag ging de lucht in voor buitenspel.

Vijf minuten later leek Tarik Tissoudali zich tot matchwinnaar te kronen. Kums stuurde Bezus goed diep. De Oekraïner zette voor tot bij Yaremchuk, die Tissoudali vond. De debutant trapte zijn derde van de avond binnen. Maar na een minutenlange interventie van de VAR werd het doelpunt alsnog afgekeurd voor buitenspel van Bezus. Een domper voor AA Gent.

De ploeg van Hein Vanhaezebrouck schiet weinig op met een gelijkspel en blijft hangen op vier punten van de top acht, die naar een Europa League-ticket kan leiden. De Buffalo’s moeten zich optrekken aan de goeie match van Bezus én het productieve debuut van Tarik Tissoudali, een transfer waaraan Gent nog plezier gaat beleven.