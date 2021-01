Anderlecht geeft het opnieuw weg in het slot: Oud-Heverlee Leuven wint na late strafschop

Anderlecht is met 1-0 onderuit gegaan op het veld van OHL, alwéér na een tegendoelpunt diep in het slot. Leuven, de reuzendoder van de Jupiler Pro League, blijft ongeslagen tegen de G5. Thomas Henry maakte vanop de stip zijn veertiende treffer van het seizoen, waardoor de Leuvenaars over paars-wit naar de vierde plaats wippen. Tevoren was er een partij in evenwicht te zien, met aan beide kanten nauwelijks kansen.

Onaangenaam om volgen was de eerste helft niet aan Den Dreef, maar ernstige kansen vielen er nauwelijks te noteren. Anderlecht creëerde als eerste iets wat op een mogelijkheid leek, na geharrewar duwde Nmecha op de voet van doelman Romo. Aan de overkant probeerde De Norre het van ver, zijn schot ging een metertje over. Niet veel later gaf Romo de bal zomaar cadeau aan Cullen, maar die besloot naast. Ook Nmecha mikte nipt naast nadat Sambi hem goed had diep gestuurd.

De combinaties op het middenveld waren er aan beide kanten wel, maar bij de laatste pas liep het telkens mis. Mukairu en El Hadj – beiden bedrijvig – liepen zich enkele keren vast, een kenmerkend beeld om de eerste helft samen te vatten. Vlak voor rust probeerde Jemelka nog een bal van Nmecha te onderscheppen en werkte daarop ei na in eigen doel. Alleen een beenveeg van Romo kon een owngoal voorkomen. Mercier probeerde het ook nog vanop randje zestien, maar zijn schot ging wel tien meter naast.

Bij de start van de tweede helft werd Anderlecht dreigender. Amuzu kwam meteen met een voorzet vanop rechts, Nmecha mikte nipt naast. Even later was het opnieuw Amuzu die een inlopende Mukairu bediende. De Nigeriaan zag zijn knal uit het doel gered worden door een knappe save van Romo.

Alwéér onderuit in Kompany-time

Iets voorbij het uur vormde een stevige domper voor paars-wit. Sambi Lokonga greep plots naar de hamstrings en moest naar de kant. De spoeling is dun op het middenveld, als hij langere tijd buiten strijd is, heeft Vincent Kompany een probleem. Colassin nam de plaats in van de jonge middenvelder. Nmecha bleef ondertussen keihard werken en probeerde het nog eens van ver, zijn bal belandde op Romo. Twintig minuten voor tijd was het opnieuw de Duitser die iets probeerde te forceren met een dribbel vanop links, zijn schot ging naast.

Een tiental minuten voor tijd kreeg Miazga op een hoekschop van Amuzu een geweldige kans op de 0-1, maar hij kopte net naast. Uiteindelijk slaagde Anderlecht er nog in – alwéér – om de match weg te geven. Kompany-time wordt stilaan een begrip, en niet bepaald met een positieve connotatie. Sardella haalde Maertens neer, de bal ging op de stip. Daarvoor heeft OHL Henry, die nooit mist vanop elf meter. Na een aanloop met onderbreking joeg hij de 1-0 netjes door het centrum. Ijskoud, zijn veertiende doelpunt al dit seizoen.