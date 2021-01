Duo Mboyo-Suzuki schenkt STVV drie welgekomen punten

Tegen staartploegen kan OHL het zelden of nooit. Dat is tegen STVV, waar het aanvalsduo Mboyo-Suzuki niet af te stoppen bleek, nog eens gebleken. De Leuvenaars zakten helemaal weg na de uitsluiting van Ngawa en vallen uit de top vier. Bij de Kanaries zijn de degradatiezorgen nu ietsje minder acuut.

Tempo, intensiteit, kansen en doelpunten. We konden de eerste helft wel smaken op Stayen. De Kanaries openden sterk en al snel leverde dat ook een voorsprong op. Na een scherpe counter zette Mboyo – die voor het eerst aan de aftrap verscheen – vanop links voor tot bij Suzuki. De Japanner kon de 1-0 makkelijk tegen de touwen koppen omdat zijn bewaker Jemelka een zware dekkingsfout beging. Het was de onvermijdelijke Henry die voor een Leuvens antwoord zorgde. De vijftiende treffer van het seizoen al voor de Fransman.

OHL putte moed uit zijn treffer en nam het heft steeds meer in handen, maar tien minuten voor rust kregen de Leuvenaars een stevige klap te verwerken. Ngawa ging zwaar door op Suzuki en moest naar binnen met rood. STVV profiteerde onmiddellijk. Teixeira kopte een voorzet van De Ridder door tot bij Mboyo, die zich nogmaals beslissend toonde en vanuit randje buitenspel de 2-1 voorbij doelman Romo kopte.

Foto: JEFFREY GAENS

Debuut Schrijvers

De Kanaries gingen na de pauze op hun elan door. Mboyo ontsnapte door de buitenspelval en legde koeltjes terug op Suzuki. Die kon kinderlijk eenvoudig de 3-1 in doel schuiven, wedstrijd gespeeld. Een halfuur voor tijd mocht Siebe Schrijvers nog debuteren voor OHL, maar de Leuvense recordtransfer kon geen zoden aan de dijk brengen.

Foto: BELGA

Tegen de G5 is OHL nog altijd ongeslagen, maar tegen de kleintjes wil het niet lukken. Als de verwachting heerst dat de Leuvenaars het spel moeten maken of de zege zullen opstrijken, loopt het vaker wel dan niet mis. Net voor Nieuwjaar moest OHL het al stellen met één op negen tegen Moeskroen, KV Mechelen en Oostende. Op Stayen won Leuven nog nooit, en dat blijft nog even zo. Als Leuven bovenin wil blijven meedraaien, moet het zich toch echt eens bezinnen over hoe het meer regelmaat in zijn spel kan brengen. Wie wint van Club, Anderlecht, Standard en Gent moet ook in staat zijn om meer te brengen tegen de kleintjes.

De mannen van Marc Brys zakken van de vierde naar de zesde plaats en moeten Antwerp en Oostende laten passeren. STVV doet onderin een belangrijk zaakje. Waasland-Beveren en Cercle verloren, waardoor de Kanaries nu vier punten meer tellen dan de twee staartploegen.