STVV heeft aan penalty en vlijmscherpe counter genoeg om oppermachtig Kortrijk te verslaan

Van een hold up gesproken: we kregen Kortrijks eenrichtingsvoetbal te zien in het Guldensporenstadion, maar het was STVV die de punten mee griste: 0-2. Het aloude Kortrijkse efficiëntieprobleem stak weer de kop op, terwijl STVV aan een handvol kansen genoeg had om een belangrijke driepunter over de streep te trekken. Peter Maes en de zijnen pakken zo een knappe 15 op 18.

Vooraf noemde Julien De Sart de wedstrijd een zespuntenmatch. KVK kon met een vierde thuiszege op rij een veilige zone binnenvaren, mits winst naderde STVV immers tot op drie punten.

Druk op de ketel dus en de eerste tien minuten dienden als studieronde, er viel werkelijk geen doelpoging te noteren. Tot Selemani het welletjes vond en van buiten het halvemaantje aanlegde. Zijn poging ging een metertje over.

STVV was nog niet in de buurt van doelman Ilic geweest toen het een eerste corner versierde. Het leer kwam tot bij Selemani, die trachtte uit te voetballen. Burkin zat er gevat tussen, waarna Gueye de man speelde. Strafschop dus. Een geschenk uit het niks voor Suzuki, maar die trapte vervolgens veel te slap. De lijnrechter oordeelde echter dat Ilic te snel van zijn lijn was vertrokken en dus moest de gemiste strafschop hernomen worden. Tot woede van Vanderhaeghe mikte de Japanner zijn tweede poging wél tegen de netten.

Foto: Isosport

S.O.S. efficiëntie

STVV leidde dan wel met 0-1, in het spel was Kortrijk duidelijk de betere. De Kerels combineerden zich naar voren en Schmidt moest de 1-1 van Dewaele uit doel boksen. STVV geraakte moeilijk onder de druk uit, maar loerde op de counter en bijna tekende Suzuki voor zijn tweede van de avond. Een waarschuwingsschot dat KVK attent moest blijven. Kortrijk bleef komen, zo tikte een vrijstaande Selemani van dichtbij over. Dewaele bereikte vervolgens met een goede voorzet Gueye, die evenzeer van dichtbij kopte, maar Schmidt hield hem met een prima parade van een gemaakte goal.

Ondanks het eenrichtingsvoetbal wilde het maar niet lukken voor Kortrijk en toen pakte STVV uit met een vlijmscherpe counter. De Ridder lanceerde Cacace op links, Golubovic liet zich ringeloren en Cacace bracht voor. Mboyo toonde waarom Kortrijk hem zo gaat missen, met zijn visa had hij gezien dat Ocansey Suzuki niet gevolgd was. De ex-Kerel liet het leer verstandig lopen, waarna Suzuki Kortrijk de ultieme uppercut toediende: 0-2 in de extra tijd van de eerste helft.

Ook na de rust eenzelfde spelbeeld. Kortrijk die op de helft van STVV kampeerde. De Kerels waren sneller op elke bal. Tot frustratie van Peter Maes, die zijn stem zwaar verhefte: “Common guys, out of the sixteen & keep the ball.” STVV had een goede engelbewaarder, want Gueye kon een mooi uitgespeelde aanval eveneens niet besluiten. Hij mikte zijn kopbal op het dak van het doel. Als ook Chevaliers vizier niet afgesteld staat, weet je dat het wel erg moeilijk wordt. Volledig vrijstaand mikte hij naast.

Tot overmaat van ramp zag Kortrijk ook nog Julien De Sart uitvallen met wat leek op een enkelblessure. De match valt makkelijk samen te vatten. KVK haalde het beste niveau, maar etaleerde nogmaals dat het met een efficiëntieprobleem kampt, daar waar Suzuki’s wel aan honderd procent afwerkte. Een gevleide zege dus voor de Limburgers, waar Peter Maes de trein op de sporen heeft gekregen. Sinds zijn aanstelling pakte STVV maar liefst 12 op 18. Het heeft nu voorlopig zeven punten voorsprong op rode lantaarn Cercle Brugge.